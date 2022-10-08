Tokat spor haberleri... Tokat Belediye Plevne: 3-1 - Son Dakika
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Tokat spor haberleri... Tokat Belediye Plevne: 3-1

08.10.2022 18:25
Tokat spor haberleri... Tokat Belediye Plevne: 3-1

Tokat yerel spor haberine göre SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaALTEKMA: Emin, Muzaffer, Tatarov, Ertuğrul Gazi, Emir, Saar, Mehmet, Umut, Ulaş, SelmanTOKAT BELEDİYE PLEVNE: Kaan, Berkün Eber, Ahmet Can, Atakan, Mehmet Rıfat, Berkay, Ali İhsan, Mustafa, Egecan, Eren, Hasan, Muhammed FurkanSETLER:...

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

ALTEKMA: Emin, Muzaffer, Tatarov, Ertuğrul Gazi, Emir, Saar, Mehmet, Umut, Ulaş, SelmanTOKAT BELEDİYE PLEVNE: Kaan, Berkün Eber, Ahmet Can, Atakan, Mehmet Rıfat, Berkay, Ali İhsan, Mustafa, Egecan, Eren, Hasan, Muhammed FurkanSETLER: 25-20, 25-18, 22-25, 26-24

SÜRE: 115 dakika (24, 25, 31, 35)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3'üncü hafta mücadelesinde Altekma, evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 25-18, 22-25 ve 26-24'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Altekma 4 puana ulaşırken, Tokat ekibi puanla tanışamadı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Ertuğrul Gazi, İzmir, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokat spor haberleri... Tokat Belediye Plevne: 3-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat spor haberleri... Tokat Belediye Plevne: 3-1 - Son Dakika
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