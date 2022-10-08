AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3'üncü hafta mücadelesinde Altekma, evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 25-18, 22-25 ve 26-24'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Altekma 4 puana ulaşırken, Tokat ekibi puanla tanışamadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Tokat spor haberleri... Tokat Belediye Plevne: 3-1 - Son Dakika

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