SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaALTEKMA: Emin, Muzaffer, Tatarov, Ertuğrul Gazi, Emir, Saar, Mehmet, Umut, Ulaş, SelmanTOKAT BELEDİYE PLEVNE: Kaan, Berkün Eber, Ahmet Can, Atakan, Mehmet Rıfat, Berkay, Ali İhsan, Mustafa, Egecan, Eren, Hasan, Muhammed FurkanSETLER: 25-20, 25-18, 22-25, 26-24
SÜRE: 115 dakika (24, 25, 31, 35)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3'üncü hafta mücadelesinde Altekma, evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 25-18, 22-25 ve 26-24'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Altekma 4 puana ulaşırken, Tokat ekibi puanla tanışamadı.
Son Dakika › Spor › Tokat spor haberleri... Tokat Belediye Plevne: 3-1 - Son Dakika