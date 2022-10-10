Tokat spor haberleri... Yeşilyurt'ta öğrencilerin istediği halı saha tamamlandı - Son Dakika
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Tokat spor haberleri... Yeşilyurt'ta öğrencilerin istediği halı saha tamamlandı

10.10.2022 16:00
Tokat spor haberleri... Yeşilyurt'ta öğrencilerin istediği halı saha tamamlandı

Tokat haberi: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesinde öğrencilerin talep ettiği halı sahanın yapımı tamamlandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesinde öğrencilerin talep ettiği halı sahanın yapımı tamamlandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve beraberindekiler halı sahada inceleme yaptı. 22 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen Özal Mahallesi rezerv alanı tapu teslim törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, öğrencilerin talebi üzerine mahalleye halı saha yapılması talimatını vermişti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın bizzat takip ettiği çalışmaların ardından Özal Ortaokulu bahçesine Halı Saha kazandırıldı. Halı Sahanın yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Özal Mahallesi Muhtarı Vahap Ataş, mahalledeki gençler adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu. Çınar ise Bakan Kurum'un talimatının ardından Özal Ortaokuluna ait arsa içerisinde ki bin 500 metrekarelik alana halı sahayı inşa ederek gençlerin hizmetine sunduklarını söyledi. Özal Mahallesinin yeni yatırımlarla Yeşilyurt'un en fazla tercih edilen mahalleleri arasına gireceğini ifade eden Çınar, " Özal mahallemizin yaklaşık 60 yıllık tapu sorununun çözüme kavuşturulmasında büyük emek sarf eden ve 22 Nisan 2020 tarihinde ki tapu teslim törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, öğrencilerimizin talebi üzerine mahalleye halı saha yapılması talimatını vermişti. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta verilen sözü yerine getirmek için hızlı ve planı bir çalışma yaparak halı saha yapım işine hız vermiştik. Sayın Bakanımızın destekleriyle birlikte; çevre yolumuzun yan tarafında bulunan, Özal Ortaokulumuzun bahçesinde atıl vaziyette olan bin 500 metrekarelik alan üzerine güzel bir futbol sahası kazandırdık. Özellikle tapu sorununun çözüme kavuşturulmasıyla birlikte hayata geçecek olan yeni yatırımlarla birlikte daha fazla tercih edilecek olan Özal mahallemizde ki gençlerimizin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunacak modern bir spor tesisini hizmete sunmaktan onur duymaktayız. Buradaki spor tesisimizden faydalanacak olan gençlerimiz hem derslerinde başarılı olacaklar hem de spor yaparak dinamik ve sağlıklı bir hayata sahip olacaklar. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif yönden en güzel şekilde yetişmeleri, gelişmeleri ve dinamik bir hayata sahip olmaları için hayata geçirdiğimiz yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşıyoruz. Geleceğimizi ve yarınlarımızı emanet edeceğimiz, ülkemize ve milletimize sahiplik edecek olan kıymetli gençlerimizin doğru ve düzgün yetişmesi için her türlü yatırımı yapıyoruz. Gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirir ve geleceğe hazırlarsak geleceğe de o denli güvenle bakmış oluruz. İstikbalimizin teminatı gençlerimiz için yaptığımız her şey, bizi çok heyecanlandırıyor. Bizler gençlerimize inanıyoruz, bu tür yatırımlarla da onların yanında olduğumuzu ortaya koymuş oluyoruz. Özal Mahallesinde büyük bir kısmı tamamlanan halı sahamız gençlerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokat spor haberleri... Yeşilyurt'ta öğrencilerin istediği halı saha tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat spor haberleri... Yeşilyurt'ta öğrencilerin istediği halı saha tamamlandı - Son Dakika
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