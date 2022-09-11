Bazı etaplarda çamura saplanan araçlar, kepçe ve kurtarma araçları ile çıkarıldı. Yarışa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

Niksar Belediyesi, Erzincan, Sivas, Tokat, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tokat'ta 5'inci off-road yarışları yapıldı - Son Dakika

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