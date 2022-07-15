Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş - Son Dakika
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Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş

15.07.2022 14:55

Çanakkale'de eğitimci iş insanı Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın, takımın 2 yıl önce Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kente bir daha uğramadığı belirtildi. Öte yandan baş şüpheli Akçekaya'nın halen suçlamaları reddettiği iddia edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde önceki gün eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili Tokatspor Başkanı olan Ufuk Akçekaya gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda olay günü Arıkan'ın çiftlik evine geldiği tespit edilen Akçekaya'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi. Akçekaya'nın suçlamaları reddettiği öne sürüldü.

TOKATSPOR AMATÖR KÜMEYE KADAR DÜŞTÜ

Ufuk Akçekaya, Tokatspor 2'nci Lig'de mücadele ederken 2018'deki kongre ile kulübün başkanı oldu. Akçekaya'nın başkan olduğu kongrede, dernek statüsünden çıkarılan kulüp, Tokatspor A.Ş. olarak lige devam etti. Tokatspor aynı sezon 2'nci Lig'den 3'ncü Lig'e, ardından da Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Bu ligde devam etmeyince takım, amatör kümeye düştü. Akçekaya'nın en son 11 Ekim 2020'de Halide Edip Adıvarspor ile oynanan 3'üncü Lig maçı için geldiği, bir daha da kente uğramadığı belirtildi. Akçekaya'nın takımın A.Ş.'ye dönüşmesi ve sonrasında küme düşmesinin ardından kent yöneticilerinin kulübü yeniden devretmesi konusundaki taleplerine ise olumsuz karşılık verdiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

Çanakkale, Tokatspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş - Son Dakika
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