Tokyo 2020 Bronz Madalyalı Hakan Reçber, Paris 2024'te Altın Madalya Kazanmak İstiyor - Son Dakika
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Spor

Tokyo 2020 Bronz Madalyalı Hakan Reçber, Paris 2024'te Altın Madalya Kazanmak İstiyor

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Hakan Reçber, Paris 2024'te altın madalya hedeflediğini açıkladı. Reçber, Paris'te olimpiyat atmosferini yaşayacağını ve altın madalya için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti. Aynı zamanda antrenörü olan Servet Tazegül'ü örnek aldığını ifade eden Reçber, takım arkadaşı Emre Kutalmış Ateşli ile iyi bir dostlukları olduğunu ve birbirlerini motive ettiklerini söyledi.

18.07.2024 11:13
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Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalyalı ismi Hakan Reçber, Paris 2024'te altın madalya kazanmak istediğini söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya mücadelesi verecek olan milli tekvandocu Hakan Reçber, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun medya kanalına açıklamalarda bulundu. İkinci kez olimpiyat heyecanı yaşayacak olan Reçber, ilk günkü heyecanının devam ettiğinin altını çizerek, "Olimpiyatlara ilk defa katıldığım Tokyo 2020'de çok heyecanlıydım. Pandemi dönemi olduğu için seyircisiz bir ortam vardı. Bu nedenle olimpiyatın atmosferini çok fazla yaşayamadım. Paris 2024 böyle olmayacak. Asıl olimpiyat atmosferini Paris'te yaşayacağım. Aslında heyecanımı yenmiş olmam gerek ama bu söylediğim sebepten dolayı daha heyecanlıyım" dedi.

"Paris'te altına ulaşmak istiyorum"

Son dünya şampiyonu olarak Paris'e gidecek olan genç tekvandocu, "Tokyo 2020'den bugüne kazandığım başarılara bakınca kendimi psikolojik olarak güçlü hissediyorum. Avrupa ve dünya şampiyonu olarak katılacağım. Bu unvanlarla oraya gitmek daha iyi tabii. Tokyo'da bronz madalya kazanmıştım. Paris'te altına ulaşmak istiyorum. Rakiplerim belli ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Servet Tazegül ile çalışmak büyük bir şeref"

Türkiye'nin tek olimpiyat şampiyonu tekvandocusu olan ve aynı zamanda antrenörü olan Servet Tazegül'ü örnek aldığını belirten Hakan, "Servet Tazegül zamanında çok değerli bir sporcuyu, kendi döneminin en iyisiydi bence. Şimdi de çok değerli bir antrenör. Onunla beraber çalışmak bizim için çok büyük bir şeref. Onun madalya kazanma sırasından ilerliyorum. Tarih tekerrür eder mi bilmiyorum ama yeniden böyle bir şey yaşanacakmış gibi hissediyorum. Umarım aynı şeyleri yaşarız ve bu olimpiyatta altın alırım" dedi.

"Emre Kutalmış çok sevdiğim bir arkadaşım"

Takım arkadaşı Emre Kutalmış Ateşli ile iyi bir dostluğu olduğunu vurgulayan Hakan Reçber, "Tokyo'da kafilemizdeki tek erkek tekvandocu bendim. Bu sefer Emre Kutalmış Ateşli de var. Emre, benim hem takımda hem normal hayatımda çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok iyi anlaşıyoruz. Onun da katılacak olması benim için ekstra bir avantaj. 'Yanınızda bir sporcu getirmek isteseniz kimi seçerdiniz?' diye sorsalar Emre'yi seçerdim. Tokyo'da ucu ucuna kaçırdı. Gelebilse madalya da kazanırdı. Şimdi ikimiz de gidiyoruz. Birbirimizi sürekli motive ediyoruz. Umarım ikimiz de Paris'ten büyük sonuçlarla döneriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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