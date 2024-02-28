Tolga Özkalfa, TFF'deki görevinden istifa etti - Son Dakika
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Tolga Özkalfa, TFF'deki görevinden istifa etti

Tolga Özkalfa, TFF\'deki görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) VAR'dan sorumlu başkan vekili ve profesyonel müsabaka icra kurulu üyesi Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti. TFF, Tolga Özkalfa'nın istifası üzerine Cem Satman'ı VAR'dan sorumlu MHK üyeliğine atadığını duyurdu. Cem Satman, daha önce Süper Lig ve FIFA yardımcı hakemliği yapmış olup, aynı zamanda UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in ekibinde de yer almaktadır.

28.02.2024 10:35
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) VAR'dan sorumlu başkan vekili ve profesyonel müsabaka icra kurulu üyesi Tolga Özkalfa, görevinden istifa etti.

TFF'den yapılan açıklamada, görevinden istifa eden Tolga Özkalfa'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK üyeliği görevine Cem Satman getirilmiştir. Cem Satman'a yeni görevinde başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Daha önce Süper Lig ve FIFA yardımcı hakemliği yapan Cem Satman, TFF bünyesinde görev alan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in ekibinde de yer alıyor.

Kaynak: AA

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