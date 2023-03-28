Tolunay Kafkas'ın vedası yaradı! Ümit Milli Takım, Kosova karşısında şov yaptı - Son Dakika
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Tolunay Kafkas'ın vedası yaradı! Ümit Milli Takım, Kosova karşısında şov yaptı

28.03.2023 09:33

Son 5 maçta 1 galibiyet alabilen Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, teknik direktör Tolunay Kafkas'ın görevden ayrılması sonrası ilk maçında Kosova'yı 4-2 yendi. Böylece millilerin yeni çalıştırıcısı Levent Sürme, ayağının tozuyla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Ümit Milli Takımı, Alanya'daki özel maçta Kosova'yı konuk etti. Ay-yıldızlı ekip yeni teknik direktörü Levent Sürme yönetimindeki ilk karşılaşmasında sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

BERTUĞ DUBLE YAPTI

Karşılaşmada ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 8. dakikada Bertuğ Yıldırım, 42 dakikada Kenan Yıldız ve 69. dakikada Ravil Tagir kaydetti. Kosova'nın golleri ise 35 ve 54. dakikada(p) Emerllahu attı.

LEVENT SÜRME GALİBİYETLE BAŞLADI

Son 5 maçında 1 galibiyeti bulunan Ümit Milli Takım'da teknik direktör Tolunay Kafkas geçtiğimiz gün görevden alınmıştı. Ay-yıldızlı ekip yeni hocası Levent Sürme yönetiminde çıktığı ilk maçta sahada galibiyetle ayrıldı.

YORUMLAR (1)
  • Emir Emir: TOLUNAY KAFKAS İYİ OYUNCUYDU AMA İYİ HOCA OLAMADI,BENCE FUTBOLDAN UZAK DURSA YERİNDE BİR KARA OLUR,AMA SEÇİM KENDİSİNİN.GERÇEKLER ACIDIR PEK SÖYLEYEN OLMAZ. Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Tolunay Kafkas, Levent Sürme, Kosova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tolunay Kafkas'ın vedası yaradı! Ümit Milli Takım, Kosova karşısında şov yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tolunay Kafkas'ın vedası yaradı! Ümit Milli Takım, Kosova karşısında şov yaptı - Son Dakika
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