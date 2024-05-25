VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: 'Bu ligin gerçekliği yok' - Son Dakika
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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: 'Bu ligin gerçekliği yok'

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: \'Bu ligin gerçekliği yok\'

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, Yılport Samsunspor'u 3-1 yenerek sezonu iyi bir sonuçla tamamladıklarını belirtti. Ancak Kafkas, futbolun içinde bazen iyi oynanmasına rağmen sonuç alınamadığını ve Süper Lig'in gerçekliğinin olmadığını söyledi.

25.05.2024 18:39
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında evinde Yılport Samsunspor'u 3-1 yenen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Tolunay Kafkas, ligin gerçekliğinin olmadığını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kafkas, sezonu iyi bir sonuçla tamamladıklarını belirtti.

Göreve geldikten sonra ortaya koydukları oyunun hakkını alamadıklarını savunan Kafkas, şunları kaydetti:

"Futbolun içinde bunlar oluyor. Bazen iyi oynadık ve sonuçları alamadık. Karagümrük, hatalarından ders alıp tekrar daha güçlü şekilde hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Bizim kendi üstümüze düşen kısımda hatalarımız muhakkak vardır. Büyütülme tarzımızda, kafasının arkasında bir şey olan biri değiliz. Her şeyi açık açık söyleriz. Bu ligin gerçekliği yok."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: 'Bu ligin gerçekliği yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: 'Bu ligin gerçekliği yok' - Son Dakika
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