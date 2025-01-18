Tomarza Belediyespor, Kayseri İdmanyurdu\'nu 2-0 Mağlup Etti

Kayseri Amatör Küme U-16 C Grubu'nda Tomarza Belediyespor; deplasmanda rakibi Kayseri İdmanyurdu Spor'u 2-0 mağlup ederek evine 3 puanla döndü.
Tomarza Belediyespor ile Kayseri İdmanyurdu Spor Şekerkent Stadı'nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen ilk yarıda takımlar ağları bulamayınca ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçın ikinci yarasında ise girdiği pozisyonları değerlendiren Tomarza Belediyespor; rakibine 2 gol atarak maçı 2-0 galibiyetle tamamladı. - KAYSERİ
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