Tomarza Belediyespor Play-Off\'ta

Tomarza Belediyespor ligin bitimine 1 hafta kala Play-Off'a kaldı.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Tomarza Belediyespor, ligin 17.haftasında Sungur Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı. Deplasmanda aldığı 1 puanla ligin bitimine 1 hafta kala adını Play-Off'a adını yazdıran mavi beyazlılar ligin son maçında ise evinde şampiyon Kayseri Yolspor'u konuk edecek. A Grubu'nda geride kalan 17 hafta sonunda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 beraberlik alan Tomarza Belediyespor 35 puan topladı.

35 puanla ikinci sırada yer alan Tomarza Belediyespor'un Play-Off'taki rakibi bu hafta sonu oynanacak olan maçlar sonrasında belli olacak. - KAYSERİ