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Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir Sırbistanlı rakibini yendi - Son Dakika
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Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir Sırbistanlı rakibini yendi

Tomarza doğumlu İlhami Aydemir, Romanya-Oradeo Şehrinde düzenlenen boks maçında Sırbistan Uyruklu Slajan Dragisic'i 8 raunt sonunda yere düşürerek maçı kazandı.

Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir Sırbistanlı rakibini yendi
23.12.2023 - 12:08,
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Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir; Sırbistanlı rakibi ile yaptığı müsabakada 8 raunt sonunda ringden galibiyetle ayrıldı.

Geçtiniz yıllarda Dünya Boks Şampiyonu olan Tomarza doğumlu İlhami Aydemir; Romanya-Oradeo Şehrinde düzenlenen boks maçında seyircilere keyif dolu bir maç izleme imkanı sundu. Aydemir'in; Sırbistan Uyruklu Slajan Dragisic ile çıktığı maç 8 raunt sürdü. Aydemir, rakibini üç defa yere düşürdü, 8 raunt sonunda Aydemir puan farkı ile maçı kazanarak Türk Bayrağını göndere çektirmeyi başardı.

Dünya Boks Şampiyonu Aydemir'in zaferi doğup büyüdüğü Tomarza'da sevinçle karşılandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu İlhami Aydemir Sırbistanlı rakibini yendi - Son Dakika
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