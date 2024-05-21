Toni Kroos, EURO 2024'ten sonra futbol kariyerini sonlandıracak - Son Dakika
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Toni Kroos, EURO 2024'ten sonra futbol kariyerini sonlandıracak

Toni Kroos, EURO 2024\'ten sonra futbol kariyerini sonlandıracak

Real Madrid'de forma giyen Alman futbolcu Toni Kroos, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandıracak. Real Madrid, Kroos'un EURO 2024'ten sonra futbolu bırakacağını açıkladı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Kroos, Real Madrid ile 463 maçta 22 kupa kazandı. Kroos, son 10 yıldır Real Madrid formasını giyiyordu.

21.05.2024 14:25
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Real Madrid'de forma giyen Alman futbolcu Toni Kroos, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandıracak.

İspanya temsilcisi Real Madrid, kadrosunda yer alan Toni Kroos'un EURO 2024'ten sonra profesyonel futbol kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Açıklamada, "kulüp tarihinin bir parçası ve efsanelerinden biri" olarak tanımlanan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Kroos'a teşekkür edildi.

"Madridlilerin her zaman kalbinde yer alacak" denilen Kroos için kısa bir açıklama yapan Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez ise "Toni Kroos, Real Madrid tarihinin en büyük futbolcularından biri ve bu kulüp her zaman onun evi oldu ve olacak." ifadelerini kullandı.

Kroos'un, 2014 yılından bu yana formasını giydiği Real Madrid ile 463 maçta 22 kupa (4 Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 4 Avrupa Süper Kupası, 4 lig şampiyonluğu, 1 Kral Kupası, 4 İspanya Süper Kupası ) kazandığı bilgisi paylaşıldı.

Futbola Almanya'nın Bayern Münih takımında başlayan ve 1,5 sezon da Bayer Leverkusen'de oynayan Kroos, son 10 yıldır Real Madrid formasını giyiyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Toni Kroos, EURO 2024'ten sonra futbol kariyerini sonlandıracak - Son Dakika

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