Top Ekmeği Oyunu Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
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Spor

Top Ekmeği Oyunu Yeniden Canlanıyor

Top Ekmeği Oyunu Yeniden Canlanıyor

Ağrı'da geleneksel 'Top ekmeği' oyunu, gençlere tanıtılarak yeniden hayata geçiriliyor.

19.05.2025 13:37
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Ağrı yöresinde "Top ekmeği" ya da yerel adıyla "Topa dara" olarak bilinen geleneksel oyun, yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Beyzbol ve krikete benzer yapısıyla dikkat çeken bu kültürel miras, Anadolu'nun farklı bölgelerinde çeşitli adlarla oynanmış olsa da zamanla unutulmaya yüz tuttu.

Top ekmeği oyunu, her biri 6 asil ve 3 yedek oyuncudan oluşan iki takım arasında, 90 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki bir alanda oynanıyor. 30'ar dakikalık iki devreden oluşan toplam 60 dakikalık bu oyun, hem fiziksel dayanıklılık hem de takım birlikteliği gerektiriyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Geleneksel Sporlar ve Sosyal Gençlik Kulübü', 'Gelenekten Geleceğe' mottosuyla yola çıkarak bu oyunu yeniden canlandırmayı hedefliyor. Kulüp, genç kuşaklara bu kültürel değeri tanıtmak, öğretmek ve yaşatmak için çeşitli etkinlikler ve uygulamalı tanıtımlar düzenliyor.

Prof. Dr. Zekihan Hazar, "Bu oyun sadece bir spor değil, aynı zamanda bizi biz yapan değerlerin bir parçası. Gençlerimizin bu kültürel zenginliği tanımasını ve sahip çıkmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Top ekmeği oyununun ilerleyen dönemde ulusal düzeyde tanıtılması ve geleneksel sporlar arasında yeniden yerini alması hedefleniyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Top Ekmeği Oyunu Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

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