Topalli: Türkiye Favori, Kosova'dan Umutlu

30.03.2026 11:18
Jetmir Topalli, Türkiye'yi favori görse de Kosova'nın 2026 Dünya Kupası play-off'da umutlu olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serikspor'da forma giyen Kosovalı oyuncu Jetmir Topalli, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'ya konuk olacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncularıyla favori olduğunu söyledi.

Kosova Milli Takımı formasını terleten 28 yaşındaki futbolcu, AA muhabirine, yarın Kosova ile Türkiye arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final müsabakasının heyecanını yaşadığını söyledi.

Türkiye'yi favori gördüğünü, gönlünün ise ülkesi Kosova'dan yana olduğunu ifade eden Topalli, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu maç bizim için hayal. Belki bu fırsat hayatım boyunca bir daha gelmeyecek. Tabii ki Türkiye favori, çok yıldız oyuncusu var. Biz küçük bir ülkeyiz belki ama son zamanda bizim federasyonumuz inanılmaz işler yaptı. Yeni hoca olarak Franco Foda'yı göreve getirdi ve çok iyi işler yaptı. Yarın inşallah biz kazanırız ve hayalimiz gerçek olur. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde milli takım formasını giymek isterdim."

Arda Güler'i çok beğendiğini vurgulayan Topalli, Kosova'nın en golcü ismi, kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını da giyen 31 yaşındaki Vedat Muriç'e ayrıca dikkati çekti.

"Türkiye'de futbolcu oldum diyebilirim"

Kosovalı oyuncu, Türkiye'nin futbol kariyerinde önemli yere sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye'de daha önce Yeni Malatyaspor, İstanbulspor, Manisa FK, Pendikspor, Bandırmaspor formalarını giydiğini hatırlatan Topalli, "Türkiye, benim hayatımda çok duygusal bir yerde bulunuyor. 6 yıldır hem Süper Lig'de hem 1. Lig'de oynadım. 'Türkiye'de futbolcu oldum.' diyebilirim. Süper Lig, inanılmaz bir lig. Çok iyi yıldızları var. 1. Lig'de çok iyi." diye konuştu.

Serikspor'da mutlu

Jetmir, Bandırmaspor'dan Serikspor'a transferiyle çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yeşil-beyazlı formayla çıktığı 9 maçta 4 gollük performansa imza atan Topalli, gollerine devam ettikçe sevincinin artacağını belirtti.

Serikspor'un takım olarak kendini bulduğunu anlatan Jetmir Topalli, "Sezonun bitime 6 hafta kaldı. Biz kalan 6 haftaya maç maç bakıyoruz. Şimdi önümüzde çok önemli Sarıyer karşılaşması var. İnanıyorum büyük ihtimal biz ligde kalacağız." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
