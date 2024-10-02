Toppmöller: Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz - Son Dakika
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Toppmöller: Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz

Toppmöller: Beşiktaş\'ı yenmek istiyoruz

Eintracht Frankfurt teknik direktörü Toppmöller, Beşiktaş'a karşı özel hazırlık yapmadıklarını belirtti.

02.10.2024 22:18
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Dino Toppmöller, özel bir hazırlık yapmadıklarını ve siyah-beyazlı takımı mağlup etmek istediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Toppmöller, eksik oyuncuları olduğunu belirterek, "Savunmada eksiğimiz var. Kalecimiz de sakatlığı olduğu için kadroda yer almıyor. Özel bir hazırlık yapmadık. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Grubu cadı kazanı olarak nitelendirebilirim. Zorlu rakiplerin olduğu bir grupta yer alıyoruz. O yüzden her zamanki gibi hazırlanacağız. Yarın yoğun taraftar baskısının olduğu bir atmosferde oynayacağız. Toplu ve topsuz oyunu iyi sürdürmemiz gerekiyor. Geçmiş haftalarda iyi bir istikrar yakaladık. Bu da bize özgüven aşıladı. Yarın kazanarak bu özgüveni devam ettirmek istiyoruz. " diye konuştu.

Beşiktaş'a karşı oynamanın genç oyuncuları için tecrübe olacağını söyleyen Toppmöller, "Çok iyi bir savunmamız var. Gençlerimiz saha içinde iyi işler yaptılar ve harika oyunlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Beşiktaş gibi güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacaklar. Avrupa'da detaylı bir hedef belirlemedik. Tüm maçlara yüzde 100 odaklanarak hazırlanmak ve oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Robin Koch: "Atmosferle de mücadele etmemiz gerekiyor"

Alman ekibinin tecrübeli ismi Robin Koch ise şunları kaydetti:

"Bizim için özel bir maç. Heyecanlı bir maça sahne olacak. Böyle maçlar böyle muazzam bir statta gerçekleşince bizler de mutlu oluyoruz. Beşiktaş taraftarının yoğun baskısı altında olacağız. Saha içi organizasyonu iyi tutmamız için kulübeyle iletişimde kalmamız gerekiyor. Oyun tarzımız şekillendi. Çok iyi defans bloğumuz var. Aynı zamanda yarın atmosferle de mücadele etmemiz gerekiyor.

Kaynak: AA

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