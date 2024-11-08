Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Şampiyonluğunu Hedefliyor - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Şampiyonluğunu Hedefliyor

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Şampiyonluğunu Hedefliyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 WSBK'de zirveyi korumak için mücadele verecek.

08.11.2024 12:19
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2024 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon da zirvedeki yerini korumak istiyor.

Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nı 527 puanla şampiyon tamamlarken Nicolo Bulega 484 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise 357 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Red Bull sporcusu, 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, WSBK'nin 2024 sezonunda toplam 27 kez podyuma çıktı ve 18 birincilik, 7 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.

WSBK'nin son şampiyonu olarak "1 numara"yı motosikletinde taşımaya hak kazanan ROKIT BMW pilotu Toprak, gelecek sezon da şampiyonluk mücadelesi vererek başarısını tekrarlamayı hedefliyor.

"Şampiyon olarak '1 numara' hakkını kazandık"

Toprak Razgatlıoğlu, üst üste 13 birincilikle şampiyonada rekor kırarak "1 numara"yı hak ettiğini söyledi

Sezon başında BMW ile anlaşma imzalayan Toprak, takımın şampiyonluğu bulunmadığı için "kariyerinin biteceğine" yönelik söylemler, geçirdiği kaza, Yamaha takımından BMW'ye geçiş süreci ve yeni sezon hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Geçirdiği kazanın ardından kısa sürede piste dönüp dünya şampiyon olan Toprak, "Çok farklı bir olay. İnanılmaz bir hikaye çıktı ortaya. Benim için de çok önemli bir dünya şampiyonluğu oldu." dedi.

Toprak, ilk sene için kimsenin şampiyonluğu tahmin etmediğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer sürücüler ve takımlar da (rakipleri) mutlu oldu benim için. Herkes seviyor bizi orada. Eski takımım Yamaha bu başarıdan çok mutlu değil. Daha öncesinde Yamaha pilotuydum, beni tutamadılar. BMW'ye gittiğimde inanmadılar BMW ile bir şeyler olabileceğine. Sevildiğim için herkes ayrı ayrı tebrik etti. Sadece şampiyonluk değil, karakter meselesi de var. Karakterimizi sevdikleri için kutlama yaptılar bizle beraber."

Sezon Şubat sonu başlıyor

BMW ile anlaşma yaptığında kendisinden başarı beklediklerini dile getiren Toprak, ilk sene dünya şampiyonu olacağını takımı ve kendisinin de tahmin etmediğini ancak şampiyonluğa ulaştığını aktardı.

Zirveye çıkmanın zor, orada kalmanınsa daha zor olduğunu vurgulayan milli motosikletçi, şöyle devam etti:

"Şampiyon olarak '1 numara' hakkını kazandık. 1 numarayı kullanacağız seneye. Takıma da 'Biz artık dünya şampiyonuyuz, 1 numarayı kullanacağız. Herkesin daha canla başla çalışması gerekiyor.' dedim. Zirvede kalmamız, 1 numarayı 2025 sezonu sonunda da motorun üzerinde tutmamız gerekiyor. Sezon şubat sonu gibi başlıyor. Her şey istediğimiz gibi giderse tekrar dünya şampiyonluğu mücadelesi vereceğiz."

"Önümde 10 sene daha var"

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun yeni sezonda kendisiyle aynı şampiyonada mücadele edecek olmasına değinen Toprak, "Bahattin benim kardeşim olduğu için onu rakip olarak görmüyorum. Elimden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışacağım Superbike'da." ifadelerini kullandı.

Bahattin'in ilk senesi olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Toprak, "Orada da bir ağabey görevi olacak benim için. Elimden geldiğince Bahattin için her şeyi yapacağız. Onun başarısı, bizim başarımız. O mutlu olduğunda biz daha çok mutlu oluyoruz. İnşallah ikimiz de iyi bir sezon geçiririz." değerlendirmesini yaptı.

Şampiyonluk hissinin bambaşka bir duygu olduğunu dile getiren Toprak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sezon 10 ay sürüyor. Her yarış başarı elde etmeniz gerekiyor. Biraz zorlu süreç olacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kenan (Sofuoğlu) ağabey bizlerin yolunu açtı. 5 kez dünya şampiyonu oldu, herkesi gururlandırdı. Biz onun yolundan devam ediyoruz. O bizim başarımızla daha çok mutlu oluyor. Bizim başarımız onun da başarısı demektir. 5 kez dünya şampiyonluk hayalim tabii ki de var. İkinci şampiyonluğumu aldım, önümde 10 sene daha var. Her şey istediğimiz gibi olursa belki bu 10 senede 2-3 dünya şampiyonluğu elde edebiliriz. İlle de 5 hedefim yok. Hayatımda, hayalimde bir dünya şampiyonluğu vardı, Allah ikisini nasip etti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Şampiyonluğunu Hedefliyor - Son Dakika

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