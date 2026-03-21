MotoGP Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı olan Brezilya Grand Prix sprint yarışını, Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, 18. sırada tamamladı.
Goiania şehrindeki 3,8 kilometrelik Autodromo Ayrton Senna pistinde 31 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 19: 41.98'lik derece elde eden Ducati Lenovo Team takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez, birinci sırayı aldı.
Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, 18. sırada bitirdi.
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Brezilya Grand Prix'i, yarın TSİ 21.00'de koşulacak.
Son Dakika › Spor › Toprak Razgatlıoğlu Brezilya GP Sprint Yarışını 18. Tamamladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?