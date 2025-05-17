Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da Podyumda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da Podyumda

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Çekya'da birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

17.05.2025 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 5. ayağında ilk yarışta birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

WSBK'da sezonun beşinci etabında hafta sonunun ilk yarışı, Çekya'da 4,212 kilometre uzunluğa sahip Autodrom Most Tvrzova Pisti'nde gerçekleştirildi.

Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 22 turluk yarışa ilk cepten başladı. Yarışın ilk turlarında Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega ile büyük çekişme yaşayan Toprak, 4. turda Bulega'yı geçerek yarışta liderliği ele geçirdi.

Toprak, devam eden 18 turda yarışın liderliğini bırakmadı ve Çekya'da ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.

Yarışı, Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci, Barni Spark Racing takımından başka bir Ducati sürücüsü İtalyan Danilo Petrucci de üçüncü sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya ayağında ilk yarışı 15. sırada bitirdi ve Autodrom Most Pisti'nde ilk yarışında puan kazanmayı başardı.

Bu sonuçla pilotlar genel klasmanında 218 puanla Nicolo Bulega birinci, 189 puanla Toprak Razgatlıoğlu ikinci, Aruba Ducati'den İspanyol Alvaro Bautista ise 136 puanla üçüncü sırada, milli sporcu Bahattin Sofuoğlu ise 9 puanla 19. sırada yer alıyor.

Toprak ve Bahattin, yarın önce TSİ 12.00'de superpole yarışında ardından da TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

Kaynak: AA

Toprak Razgatlıoğlu, Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da Podyumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

16:18
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD’den çarpıcı açıklama
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
21:54
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye olay yaratacak gönderme
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
21:45
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
21:35
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
21:35
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
21:33
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
21:26
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
21:23
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 17:09:45. #7.13#
SON DAKİKA: Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da Podyumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.