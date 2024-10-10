Toprak Razgatlıoğlu Estoril'de Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika
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Toprak Razgatlıoğlu Estoril'de Şampiyonluk Peşinde

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağı Portekiz Estoril'de yapılıyor. Toprak, şampiyonluk için yarışacak.

10.10.2024 14:24
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun dünya şampiyonluğunu ilan etme olasılığının bulunduğu 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağı hafta sonu Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü de Portekiz'de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayağında yarışacak.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ve Dünya Supersport Şampiyonası'nın sondan bir önceki etabı 11. ayağı 4.182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'nde yarın serbest antrenmanlarla başlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu, BMW fabrika takımıyla (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK) yarın Estoril'de serbest antrenmanlara katılacak.

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi, 12 Ekim Cumartesi günü Estoril Pisti'nde TSİ 16.00'da hafta sonunun 21 turluk birinci yarışına çıkacak, 13 Ekim Pazar günü de önce TSİ 13.00'te Superpole'de ardından da TSİ 16.00'da hafta sonunun 21 turluk ikinci ana yarışında gaza basacak.

Genel klasmanda en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega'nın 39 puan önünde 414 puanla şampiyona liderliğini sürdüren Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu Estoril'de Nicolo Bulega ile olan puan farkını şampiyonanın 12. ayağı öncesinde 63 puan ve üzerine çıkartırsa dünya şampiyonluğunu ikinci kez ilan edecek.

Bahattin Sofuoğlu yeni takımı Yamaha Tayland ile Portekiz'de ilk kez yarışacak

Milli motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın 11. ayak mücadelesi de Portekiz'de Estoril Pisti'nde yapılacak.

Bahattin Sofuoğlu yeni takımı Yamaha Tayland ile ilk kez Estoril Pisti'nde görücüye çıkarken, Can Öncü ise Kawasaki Puccetti takımıyla derece mücadelesi verecek.

Estoril'deki şampiyonada 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 17.15'te birinci yarışlar, 13 Ekim Pazar günü ise saat 17.15'te de ikinci yarışlar gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu Estoril'de Şampiyonluk Peşinde - Son Dakika

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