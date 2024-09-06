Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da Yarışamadı - Son Dakika
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Spor

Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da Yarışamadı

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu yapılacak yarışlarda yer alamayacak.

06.09.2024 23:16
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2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan pilotlar klasmanı lideri milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu yapılacak yarışlarda yer alamayacak.

Dünya Superbike resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yapılan tıbbi kontrollerin ardından milli motosikletçinin hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilecek yarışlarda mücadele etmeyeceği duyuruldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları, hafta sonu Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenecek. Üst üste 13 yarış kazanarak rekora imza atan Toprak, pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da Yarışamadı - Son Dakika

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