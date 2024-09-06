Toprak Razgatlıoğlu'ndan iyi haber

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağında serbest antrenman seansında kaza yapan milli motosikletçi Topra Razgatlıoğlu, durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Toprak Razgatlıoğlu, kontrol amaçlı hastanede olduğunu belirterek, "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları, hafta sonu Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours Pisti'nde düzenlenecek.
Üst üste 13 yarış kazanarak rekora imza atan Toprak, pilotlar klasmanında lider durumda bulunuyor.
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