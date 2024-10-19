Toprak Razgatlıoğlu'na Bakan Bak'tan Tebrik

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 12. ve son ayağında şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 12. ve son ayağında şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2021 yılında 'İlk Türk Superbike Dünya Şampiyonu' olarak tarihe geçen başarısının ardından, 2024'te bir kez daha bu seride şampiyon olarak bizleri gururlandırdı. 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 12. ve son ayağında şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, milli motosikletçimizin başarılarının devamını diliyorum." - İSTANBUL