Toprak Razgatlıoğlu\'nun MotoGP Macerası

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'ndaki ilk yarışında 17. oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası 2026 sezonunun ilk yarışı Tayland'ın Buriram şehrinde düzenlendi. 27 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında Uluslararası Chang Pisti'nde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığında koşulan yarışa ilgi yoğundu. Dünyanın dört bir yanından gelen motorseverler saatler öncesinden tribünlerdeki yerini aldı. Yarışa 22 sporcu arasında 21. sıradan başlayan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 26 turluk mücadeleyi 17. sırada tamamladı.

Sezonun ilk yarışında İtalyan yarışçı Marco Bezzecchi birinci olurken, Pedro Acosta ikinci ve Raul Fernandez ise üçüncü olarak sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Marc Marquez ise yaşadığı lastik sorunu nedeniyle yarış dışı kaldı.

Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada bu sezonu yeni motosikletini öğrenme ve geliştirme yılı olarak gördüğünü ifade ederken, derecelerinin zamanla yükseleceğine inandığını belirtti.

Razgatlıoğlu'na ilk MotoGP yarışında yoğun ilgi

Üç gün süren organizasyon boyunca Toprak Razgatlıoğlu yoğun ilgi gördü. Ev sahibi Taylandlı sporseverlerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen motorseverler de Razgatlıoğlu ile fotoğraf çektirip imza aldı. MotoGP tarihinde ilk kez bir Türk sporcunun yarışmasıyla birlikte tribünlerde Türk bayrakları da yerini aldı.

MotoGP'de bir sonraki yarışı 20-22 Mart tarihleri arasında Brezilya'da gerçekleştirilecek.