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Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı Gençler Kategorisinde Türkiye 2.'si Oldu - Son Dakika
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Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı Gençler Kategorisinde Türkiye 2.'si Oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen sezon açılışında Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı gençler kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu. Türkiye Kupası 1.Etap Puanlı Yol Yarışlarına katılan takım, gençler kategorisinde 2. olarak başarılı bir performans sergiledi ve takım halinde Türkiye ikinciliği kupasını kazandı.

Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı Gençler Kategorisinde Türkiye 2.\'si Oldu
22.01.2024 - 16:50,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen sezon açılışında Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı gençler kategorisinde Türkiye 2'ncisi oldu.

Türkiye Kupası 1.Etap Puanlı Yol Yarışları, 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapıldı. Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sezonun açılışı olan Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışlarına 4 kategoride, 231 sporcu katıldı. Torku Şeker Spor Bisiklet takımı, yarışları gençler kategorisinde 2. olarak tamamladı. İlk gün koşulan, 1. Etap Türkiye Şampiyonası puanlı yol yarışı gençler kategorisinde Torku Şeker Spor kulübünden Haktan Sayan 2., Tunahan Çetin ise 3. oldu. 2. Gün Türkiye kriteryum yarışında ise Haktan Sayan, Türkiye 2.'liğini elde etti. Torku Şeker Spor takım halinde Türkiye ikinciliği kupasını kazandı. - KONYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı Gençler Kategorisinde Türkiye 2.'si Oldu - Son Dakika
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