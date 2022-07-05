Toroslar'da futbol şöleni - Son Dakika
Üye Girişi

Toroslar'da futbol şöleni

05.07.2022 11:51
Toroslar'da futbol şöleni

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince bu yıl 13'ncüsü düzenlenen 'Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın heyecanı devam ediyor.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince bu yıl 13'ncüsü düzenlenen 'Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nın heyecanı devam ediyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda finali oynanacak olan turnuvanın ikinci tur elemeleri de yapıldı. 26 kırsal mahalle ve 6 merkez mahalle olmak üzere 32 takımın şampiyonluk için yarıştığı turnuvada, kırsal mahalleler arasında yapılan maçlar sonucunda 16 takım çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek.

Toroslar Belediyesinin Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi, Güneykent Mahallesi'ndeki Anafartalar Spor Kompleksi ile Korukent Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Spor Kompleksinde gerçekleştirilen turnuvaya, mahalle sakinleri de katılarak takımlarını destekliyor. Mahalleler arası dayanışma ve kaynaşmayı daha da arttıran turnuvada maçlar, fair play ölçüsünde yapılıyor. Sporseverler, turnuvanın fikstürünü Toroslar Belediyesinin 'www.toroslar-bld.gov.tr' internet adresinden takip edebiliyor.

Toroslar Belediyesinin yaz spor okulları çerçevesinde açtığı futbol kursları ise ilçe merkezinin yanı sıra yaylalarda da binlerce çocukla buluşacak. Kurban Bayramının ardından başlayacak kurslar, Güneykent Mahallesi'nde bulunan Anafartalar Spor Kompleksi ile Ayvagediği, Yeniköy ve Bekiralanı mahallerindeki halı saha ve futbol sahalarında düzenlenecek. 8-14 yaş grubuna yönelik ücretsiz düzenlenen kurslara katılmak isteyenler, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün '0324 322 72 00 -3100/ 3113/ 3200' numaralı telefonunu arayarak bilgi alabilecekler.

"Türk sporuna yeni yetenekler kazandırıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslarımız, tesisleşme ve sporcu sayısı itibariyle hem kentimizin hem de ülkemizin model aldığı bir ilçe haline geldi. Bu çalışmalarımızın meyvesini, sporcularımızın başarılarıyla taçlandırıyoruz" dedi.

Mahalleler Arası Geleneksel Futbol Turnuvası'nda çeyrek final için yarışacak takımlara başarılar dileyen Başkan Yılmaz, yaz spor okulları çerçevesinde yaylalarda başlatacakları futbol kursları ile de Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmak istediklerini kaydederek, "Yılın her mevsiminde farklı branşlarda sunduğumuz spor kurslarımız ve spor organizasyonlarımız ile 7'den 70'e herkesi sporla buluşturuyoruz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi her branşta sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

YORUMLAR
500
MERSİN'DE ORGANİK ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR MERSİN'DE ORGANİK ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR Son dakika haber: Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı Son dakika haber: Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Toroslar, Mersin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toroslar'da futbol şöleni - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:26 Babası "Kaçırıldı" dedi, gerçek bambaşka çıktı! 17 yaşındaki Emine: Dini nikah babamın evinde kıyıldı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
11:19 Bayburt'ta 'Pala Dayı'nın cesareti konuşuluyor! Ayıyı değneğiyle kovaladı
11:07 İngiliz basınından Erdoğan yorumu: Diğer NATO üyelerine şantaj yapıyor ama onun da zayıf noktaları var
10:50 Ünlü boksör çenesi kırılmasına rağmen müsabakayı kazandı! 2 ay sıvıyla beslenecek
10:48 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 983 lira seviyesinden işlem görüyor
10:47 Belde statüsünü kazanan Dodurga'da seçimlere bu olay damga vurdu: Sıfır oy alan DSP'nin adayı Namık Kaya başka adaya oy vermiş
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 11:55:38. #1.12#
SON DAKİKA: Toroslar'da futbol şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement