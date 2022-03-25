Toroslar Halkkent'e yeni basketbol sahası - Son Dakika

Mersin Toroslar Belediyesi, Halkkent mahallesine yeni bir basketbol sahası kazandırdı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye sahanın çevresindeki demir korkulukları ve potayı, atölyelerinde imal ederken, basketbol sahasının içinde bulunduğu park da yenilenerek hizmete sunuldu. Belediyenin usta ellerinden çıkarak mahalleye kazandırılan yeni basketbol sahası, çocukların ve gençlerin daha güvenli ortamlarda spor yapmalarına olanak sağlayacağı belirtildi.

Toroslar'ın tesisleşme ve sporcu sayısı itibariyle kentte örnek olduğunu belirten Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yeni basketbol sahasının ilçeye ve mahalleye hayırlı olmasını dileyerek, "Sporla büyüyen ve gelişen nesiller yetiştirmek adına üzerimize düşeni yapıyoruz. 21 farklı branşta açtığımız kurslarımızla yılın 4 mevsiminde spor yapma imkanı sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin kötü alışkanlıklara değil, spora yönelmesini istiyoruz. Bu noktada Halkkent mahallemize yeni bir basketbol sahası yaptık. Sahanın demir korkulukları ve potası kendi atölyelerimizde imal edildi. Mahalle aralarındaki bu sahalar, çocuklarımızın sporu sevmesini de sağlıyor. İlçemize kalıcı eserler kazandırmaya ve spora yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN