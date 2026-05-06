Toroslar, Hentbol 1. Lige Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Toroslar, Hentbol 1. Lige Yükseldi

Toroslar, Hentbol 1. Lige Yükseldi
06.05.2026 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toroslar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 2. Lig şampiyonu olarak 1. Lige yükseldi.

KADINLAR Hentbol 2'nci Lig şampiyonu olan Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, adını 1'inci lige yazdırdı.

Hentbol Kadınlar 2'nci Lig dörtlü final müsabakaları, 24-26 Nisan tarihleri arasında Ankara'da Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynandı. Üç gün süren zorlu maraton boyunca sahada üstün bir oyun sergileyen Toroslar ekibi, oynadığı üç karşılaşmanın tamamını kazanarak turnuvayı namağlup tamamladı. Toroslar'ın melekleri, dörtlü finalin son karşılaşmasında Şanlıurfa temsilcisi Güneşin Çocukları Spor Kulübü'nü 33-18 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyon oldu ve 1'inci lige yükseldi.

Final etabını 12 puanla zirvede bitiren Toroslar temsilcisi, sadece sonuçlarıyla değil, sahadaki disiplinli ve etkili oyunuyla da dikkat çekti. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Çoban ve teknik ekibin desteği ile antrenör Ayşe Minik yönetiminde sahaya çıkan sporcular, turnuva boyunca mücadele gücü, takım ruhu ve oyun disipliniyle rakiplerine adeta göz açtırmadı. Sezon boyunca verilen emek, yapılan antrenmanlar ve kat edilen uzun yollar bu büyük başarıyla taçlandı.

BAŞKAN YILDIZ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız da bu tarihi anlarda takımı yalnız bırakmadı. Tribünden müsabakaları takip eden Başkan Yıldız, şampiyonluk sevincine ortak oldu. Şampiyonluk kupası, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Kenan Gökmen ve Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız tarafından takım kaptanı Nurçin Kocaman'a takdim edildi. Ardından sporcular madalyalarını tek tek alarak büyük sevinç yaşadı. Başkan Abdurrahman Yıldız, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, elde edilen başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Başkan Yıldız, "Dörtlü final etabını başarıyla tamamlayarak 2'nci lig şampiyonu olan Kadın Hentbol Takımımızla gurur duyuyoruz. Sporcularımızın azmi, teknik ekibimizin özverisi ve kulübümüzün kararlı çalışmaları bu başarıyı getirdi. Mersinimizin ve Toroslarımızın gururu oldular. 1'inci ligde de aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek başarılar elde edeceklerine ve Mersin'i en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU ZİRVEYE TAŞINDI

Sezon boyunca verilen emeğin karşılığı, kupayla birlikte büyük bir coşkuya dönüştü. Şampiyonluk sevinci hem sahada hem tribünlerde doyasıya kutlandı.

Toroslar Belediyesi Spor Kulübü ile birlikte Güneşin Çocukları Spor Kulübü de Kadınlar Hentbol 1'inci Ligi'ne yükselen takımlar arasında yer aldı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toroslar, Hentbol 1. Lige Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:09:47. #7.12#
SON DAKİKA: Toroslar, Hentbol 1. Lige Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.