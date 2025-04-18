Torreira, Bodrum FK\'ya attığı golle bir ilki yaşadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk etti. Sarı-kırmızılıların yıldızlarından Lucas Torreira, bu karşılaşmada attığı golle kariyerinde bir ilki yaşadı.

SÜPER LİG'DEKİ İLK KAFA GOLÜ

Galatasaray, Lucas Torreira ile 29. dakikada Bodrum FK karşısında 1-0 öne geçti. Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Torreira, kafayla topu ağlara gönderdi. Uruguaylı yıldız futbolcu, böylece Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü atmış oldu.