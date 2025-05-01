Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torriera, oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı uzun soluklu aşkıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü çift ayrıldı, ancak ikili magazin gündeminde sık sık yer aldı.
Geçtiğimiz aylarda Devrim Özkan, muhabirlerin ayrılıkla ilgili sorularını yanıtsız bırakmayarak konuyu netleştirdi. Güzel oyuncu, "İlişkimiz sona erdi, bunu doğrulayabilirim. Hayat devam ediyor, artık herkes kendi yoluna bakıyor" cümlelerini kullanmıştı.
Ünlü futbolcu bugün Nişantaşı'nda görüntülendi. Snob Magazin'de yer alan haberde; Lucaz Torriera'nın Nişantaşı'na birlikte geldiği kadının sevgilisi olduğu iddia edildi. Ünlü futbolcu, muhabirlere selam vererek soruları yanıtsız bıraktı.
Son Dakika › Spor › Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi - Son Dakika
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