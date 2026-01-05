Torreira, kefil oldu! Yıldız ismi Galatasaray'a getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Torreira, kefil oldu! Yıldız ismi Galatasaray'a getiriyor

Torreira, kefil oldu! Yıldız ismi Galatasaray\'a getiriyor
05.01.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da ara transfer dönemi planlaması sürerken, defansif orta saha için listenin ilk sırasına Manuel Ugarte yazıldı. Uruguaylı yıldız Lucas Torreira'nın milli takımdan arkadaşı Ugarte'ye kefil olduğu belirtilirken, Manchester United'ın bonservis talebi ise sürecin seyrini belirliyor.

Ara transfer döneminde 3-4 takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da hedef, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuk devam ettiği takdirde UEFA listesinde yapılacak değişikliklerle kadroyu güçlendirmek. Sarı-kırmızılılarda hücum hattına fırsat hamlesi düşünülse de, önceliğin defansif orta saha bölgesine verildiği aktarıldı.

İLK SIRADA MANUEL UGARTE

Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında Manchester United forması giyen Manuel Ugarte yer alıyor. 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha için Galatasaray'ın ciddi şekilde nabız yokladığı ifade edildi.

Torreira, kefil oldu! Yıldız ismi Galatasaray'a getiriyor

TORREIRA KEFİL OLDU

Galatasaray'ın orta sahadaki önemli isimlerinden Lucas Torreira'nın, Uruguay Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Manuel Ugarte'ye kefil olduğu ve transferde bu konuda ısrarcı olduğu belirtildi.

MANCHESTER UNITED 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Manchester United'ın Ugarte için 30 milyon euro bonservis talep ettiği, kiralama formülünü ise ancak zorunlu satın alma maddesiyle kabul edebileceğini Galatasaray'a bildirdiği kaydedildi.

Torreira, kefil oldu! Yıldız ismi Galatasaray'a getiriyor

ASLAN BEKLEMEDE

Galatasaray'ın, bu maliyeti Şampiyonlar Ligi'ndeki tablo netleşmeden üstlenmek istemediği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların transferde Atletico Madrid ve Manchester City maçlarının sonuçlarını beklediği belirtildi.

Manchester United, Transfer Dönemi, Lucas Torreira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Torreira, kefil oldu! Yıldız ismi Galatasaray'a getiriyor - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin F-35’e dönmesi NATO güvenliği için gerekli Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35'e dönmesi NATO güvenliği için gerekli

10:00
Maduro’ya mahkemede beklenmedik protesto Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi
09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:08:39. #7.11#
SON DAKİKA: Torreira, kefil oldu! Yıldız ismi Galatasaray'a getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.