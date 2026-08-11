Torreira: 'Şampiyonluk İçin Mücadele Edeceğiz'

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Türkiye'de ligin geliştiğini ve şampiyonluk yarışının her zamankinden daha zor olacağını söyledi.

Başarılı oyuncu Torreira, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneğinin (1905 GSYİAD) İstanbul'da bir otelde gerçekleştirdiği GSYİAD Talks etkinliğine katıldı.

Fiorentina'dan Galatasaray'a transfer olduğunda, bugüne kadar başardıklarını 4 sene önce hayal dahi edemeyeceğini söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, "4 sene önce her mayıs ayında şampiyonluk kupası kazanacağımı düşünemezdim. Tabii bunun bedeli var; hafta içi ve hafta sonu sürekli çalışmak gerekiyor. Bence 4 senede inanılmaz başarılara imza attık. Her sene ayrı bir meydan okuma ve bu sene de daha fazlasını kazanmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Galatasaray için en önemli kelimenin "Şampiyon" olduğunu vurgulayan Torreira, "Geçen senelerde çok büyük mücadelelerde bulunduk. Şampiyon dışında bir kelime yok bizim için. Her sene bu kelimenin altını doldurmak önemli. Türk futbolu gelişiyor. Bu sezon her zamankinden daha zor olacak. Salah gibi asla buraya geleceğini düşünmediğimiz isimler geliyor ve lig gelişiyor. Son hazırlık maçlarında iyi sonuçlar alamasak da sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacağız. 5'te 5 yaparak tarihe geçmek istiyoruz. Bu amaç için de mücadelemize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu tarz anları ömrüm boyunca hatırlayacağım"

Galatasaray'da forma giydiği her sezon özel anlar yaşadığını dile getiren Lucas Torreira, derbilerin önemine dikkati çekti.

Fikstür açıklandığı zaman ilk olarak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının ne zaman oynanacağına baktığının altını çizen 30 yaşındaki oyuncu, "Geçen sezon Fenerbahçe mücadelesinde attığım golden sonra babamla sarılmam, en özel anlardan birisi oldu. Bu tarz anları ömrüm boyunca hatırlayacağım. Beşinci şampiyonluğu istiyoruz. Avrupa'da da hedeflerimiz var. Galatasaray bayrağını Şampiyonlar Ligi'nin tepesinde görmek istiyoruz. Geçen sezon başarılı maçlara imza attık. Taraftarlarımız bunları hak ediyor." açıklamasında bulundu.

Sarı-kırmızılı ekibin büyük oyunculardan oluştuğunun altını çizen Torreira, "Hepimizin büyük hedefleri var. Büyük başarılar için büyük takım olmanız gerekiyor. Başarısız anlarınız olacaktır ama tekrar ayağa kalkmanız için liderlere ihtiyacınız var. Bizim takımımızda da liderler var. Takım oyuncusu olmaları da karakterlerinin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Galatasaray, bu oyuncuların kendilerini adamasıyla ileriye gidecektir." şeklinde konuştu.

Geçen sezon başında takımdan ayrılan Fernando Muslera ve bu sezon başında sarı-kırmızılı kulüpten ayrılan Mauro Icardi hakkında da konuşan Torreira, şunları söyledi:

"Tek kaldım gibi hissediyorum. Muslera gitti, o benim için ayrı bir öneme sahipti. İlk geldiğimde kaptandı ve taraftarın sevgilisiydi. Icardi'nin de takım ve benim için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Benim için kardeş gibiydi. İkisi de çok büyük liderler ve oyuncular. Onların ayrılığı üzücü olsa da daim olan tek şey Galatasaray. Taraftar olarak devam edecekler. 4 senede birlikte büyük başarılara imza attık. Bir gün benim de buradaki maceram bitecek. Acıtsa da Galatasaray'ın taraftarı olmaya devam edeceğim."

"En büyük isteğimiz 5. şampiyonluk"

Galatasaray ile 2028'e kadar kontratı olduğunu belirten Torreira, buna karşın futbolda ne zaman ne olacağının kestirilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğinin altını çizen 30 yaşındaki futbolcu, "Ailem ve arkadaşlarım da burada keyif alıyor. Harika bir yer. Kemerburgaz'da çok zaman geçirmeye çalışıyorum. Türkiye'nin en iyi kulübü için oynuyorum. Zorlu anlarımız oldu. Bu mücadelelerden galip çıkmayı bildik. Benden ne zaman bıkarlarsa, o zaman gideceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un tanıdığı en iyi isimlerden biri olduğunu belirten Torreira, "Her oyuncunun neye ihtiyacı olduğunu iyi biliyor. Bana çok fazla empatiyle yaklaştı. Kendisine müteşekkirim. Şahsi olarak zor anlarımda bana izin verdi, ailemle vakit geçirdim. Kadro kurma konusunda da uzman. Kendisinin arkasında çok önemli bir ekip var. İlk geldiğimde boyla ilgili espri yapmıştı, belki de bu yüzden daha yakınız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı hakkında da konuşan Uruguaylı oyuncu, "Sakin olsunlar. Sezon başında gerginlikler normal. Biz bu baskıya alışığız. Her takım sezona sıfır puanla başlar. Biz çok iyi hazırlandık ve desteği bırakmasınlar. En büyük isteğimiz 5. şampiyonluk. Birçok mutluluğu beraber yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Etkinlik, çiçek ve plaket takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.