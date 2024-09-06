Tortumspor, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Tortumspor, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü ziyaret etti

Tortumspor, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü\'nü ziyaret etti

Erzurum'u bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Tortumspor yönetim kurulu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a nezaket ziyaretinde bulundu. Yeni yönetim kurulu, fikstür ve kamp hakkında bilgi vererek BAL şampiyonluğunu hedeflediklerini belirtti. İl Müdürü Çakmur ise kulübe başarı dileklerini iletti.

06.09.2024 12:26
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Erzurum'u bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Temsil edecek olan Tortumspor yönetim kurulu Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a nezaket ziyaretinde bulundu.

2024-2025 Futbol Sezonunda Erzurum'u Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Temsil edecek olan Tortumspor yeni yönetim kurulu Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Yeşil-Beyazlı kulübün Başkanı Cüneyt Kishalı, yöneticiler Bünyamin Tankut Keskin, Serkan Demir ve Yasin Kıyıcı, Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta ilimizi temsil edecek olan Tortumspor'un fikstürü ve kamp hakkında bilgi verdiler. Önceki gün sezon açılışı yaparak lig için hazırlık antrenmanlarına başlayan Tortumspor'un hedefinin BAL şampiyonluğunu yakalamak olduğunu belirten Kulüp Başkanı Cüneyt Kishalı, şimdiden tüm Erzurumlulardan destek istedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise yaptığı açıklamada tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek olan Yeşil-beyazlı kulübe başarı dileklerini iletti. Çakmur, kulüp başkanlık görevini Yusuf Çoban'dan devralan ve görev bayrağını en üst noktaya taşımak için çaba gösteren Tortumspor Başkanı Cüneyt Kishalı ve ekibine de 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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