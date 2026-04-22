Torunoğulları\'ndan VAR Eleştirisi

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Konyaspor maçının ardından, "Penaltı pozisyonu bizim lehimize olsaydı VAR devreye girmezdi, maç devam ederdi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Bizim için üzücü bir geceydi camiamızdan ve taraftarımızdan özür diliyoruz. Buyrun büyük bir bölümü bizde olmasına rağmen bir çok pozisyonda yararlanamadık ve maalesef bir penaltıyla maçı kaybettik Konyaspor'u tebrik ediyoruz iyi mücadele ettiler kazandılar" şeklinde konuştu.

"VAR bu kadar hızlı çalışıyorsa bizim için aynı hızda bir çalışmasını görmüyoruz"

Penaltı pozisyonun sorulması üzerine Ertan Torunoğulları, "Bizim lehimize olsaydı aynı pozisyon var devreye girer miydi, hızlı bir şekilde bir çalışma olur muydu lig boyunca bunun gibi birçok pozisyonda puan kaybettik. Yakın zamanda Antalyaspor maçında, Kasımpaşa maçında, Rize maçında VAR bu kadar hızlı çalışıyorsa bizim için aynı hızda bir çalışmasını görmüyoruz. Burada da VAR'da da bir art niyet olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Derbide, VAR'da iki kulübün de temsilcileri olsun"

Galatasaray'la oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Torunoğulları, "Derbi ile ilgili federasyona resmi bir yazı yazdık. Özellikle VAR'da iki kulübünde temsilcileri olsun. VAR'daki konuşmaları, görüntüleri gelen gidenleri görmek için hem bizim hem de Galatasaray'ın temsilcileri olsun. Bekliyoruz Galatasaray kabul edecek mi. VAR'a eğer temsilci göndermek istiyorsanız kulübünde istemesi lazım biz başvurumuzu yaptık federasyondan cevap bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz şampiyonluğu kaybettikten sonra hakem ceza alsa ne olur almasa ne olur"

Rizespor maçındaki var kayıtları için resmi başvuru yaptıklarını söyleyen Torunoğulları, "Hakemlerle VAR'ın arasındaki bütün konuşmaları gidip Federasyonda dinlemek istiyoruz. Federasyondan gelecek olan cevabı bekliyoruz. İnşallah kabul ederler sayın federasyon başkanı sezon başında söylemişti 'Hakem sahada hata yapabilir anlık bir olaydır, var hata yapamaz ben kabul etmiyorum' demişti. Federasyon başkanına ricamız Fenerbahçe'nin maçlarını özellikle hakemle varın diyaloglarını ve niye çağırmadıklarını sorarsa bizi de çağırıp bilgi verirse çok memnun oluruz. Federasyon gidiyoruz 'Hakeme ceza vereceğiz' diyorlar. Biz şampiyonluğu kaybettikten sonra hakem ceza alsa ne olur almasa ne olur" dedi.

"Pozisyon bizim lehimize olsaydı VAR devreye girmezdi maç devam ederdi"

Hakemlerden herkesin şikayetçi olduğunu ifade eden Torunoğulları, "Ama nedense hiçbir çözüm bulunmuyor sadece konuşuyoruz değişen bir şey olmuyor penaltı mı değil mi onu tartışmıyorum ama inanın pozisyon bizim lehimize olsaydı var devreye girmezdi maç devam ederdi. VAR'dan sadece Fenerbahçe şikayetçi değil, birinci ligde olsun ikinci kulüpte olsun bütün kulüplere şikayetçi herkes şikayetçi ise demek ki bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı da çözecek olan federasyondur hafta sonu bütün kanallarda futbol konuşacağımıza hakemleri konuşuyoruz VAR'ı konuşuyoruz, değişen bir şey olmuyor. Yıllardır konuşuyoruz Türk futbolu niye gelişmiyor, Türk futbolunun marka değeri neden düşüyor. Bu hakemlerle marka değeri bu kadar. Dünyanın en büyük yıldızları da getirseniz bu hatalar olduğu sürece hiçbir şey olmaz" diye konuştu. - KONYA