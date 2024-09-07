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Spor

İstanbul Park Uluslararası Organizasyonlara Kapı Açıyor

İstanbul Park Uluslararası Organizasyonlara Kapı Açıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın açılmasıyla uluslararası organizasyonları Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

07.09.2024 17:16
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın açılmasıyla uluslararası organizasyonları Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ta AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları sırasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üçlertoprağı, 9 yıl sonra ilk defa İstanbul Park'ta Türkiye Pist Şampiyonası'nın yapıldığını belirterek, "Burası yıllardır sporcuların ve halkın erişimine kapalıydı. Burada tesisin yapılış amacına uygun bir iş yapılmıyordu. Uzun mücadelemizin sonunda yeni bir ihale gerçekleşti. Buranın yeniden açılması halk tarafından coşkuyla karşılandı. Sporcularımız, yeniden burada çalışmaya başladı ve bundan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Civar ülkeler, tesislerini çok sonradan yaptı ama son gelişmelerle bizim önümüze geçti"

Devletin 20 yıl önce burayı açarak büyük bir vizyon gerçekleştirdiğini anlatan Eren Üçlertoprağı, "Civar ülkeler, tesislerini çok sonradan yaptı ama son gelişmelerle bizim önümüze geçti. Bu tesisi yeniden açacağız ve kaybettiğimiz yılları geri getireceğiz. Çok fazla uluslararası organizasyon var. Ülkemize bu organizasyonları getirmek istiyoruz. Spor turizmi, ülkemizin tanıtımı, sporun gelişmesi ve dünya şampiyonu sporcuları çıkarmak için İstanbul Park'ın geri alınması önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Genç sporcular için bu pistin çok önemli olduğunu vurgulayan Eren Üçlertoprağı, "Genç kardeşlerimiz buradaydı. Karting geçişini beraber yaptık. Bu kardeşlerimizin bu piste ulaşabildiklerini göstermek istedik. Onlara bir vizyon ve hayal kurdurma adına bunu yaptık. Buradan geçen kardeşlerimizin birçoğu, ilerleyen yıllarda burada yaptığı antrenmanlarla ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün devlet büyüklerimize böyle bir tesisi yeniden kullanıma açtıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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