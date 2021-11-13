Üye Girişi
TOSSFED Genel Kurulu'nda Birol Aydın güven tazeledi - Son Dakika

TOSSFED Genel Kurulu'nda Birol Aydın güven tazeledi

13.11.2021 13:54
TOSSFED Genel Kurulu'nda Birol Aydın güven tazeledi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Genel Kurulu'nda mevcut başkan Birol Aydın, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) Genel Kurulu'nda mevcut başkan Birol Aydın, tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi.

TZOB Otel'de yapılan TOSSFED 5. Olağan Genel Kurulu'nda Birol Aydın, seçime tek aday olarak girdi.

Aydın, 186 oyun 180'ini alarak tekrar başkanlığa seçildi. Genel kurulda 6 oy ise geçersiz sayıldı.

Birol Aydın, seçim sonuçlandıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında, "Tekrar şahsım ve yönetim kurulum olarak teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki bu gördüğünüz isimler sadece prosedürün tamamlanmasıdır. Bizim asıl gönlümüzdeki yönetim kurulu tüm hepinizi kapsıyor. Çok büyük bir aile olduk. İki dönem tek başına aday olmak herkese nasip olmaz. Tek hedefimiz, bir çocuğa daha nasıl ulaşabiliriz, olmalı. Yükümüz daha da ağırlaştı çünkü marka bir federasyon olduk. Yeni dönemde de birlik beraberliğimizi bozmadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birol Aydın'ın yeni döneminde yönetim kurulu asil listesinde yer alan isimler şöyle:

Saadettin Akçı, Efkan Korkmaz, Aydın Koç, Osman Akdemir, Ensar Kurt, Metin Toraman, Hasan Çavuşoğlu, Ömer Osman Yanık Nalan Ayvazoğlu, Duran Kıroğlu, Ünal Bingül, İlhan Demir, Yavuz Yetim, Resul Aygün.

TOSSFED Genel Kurulu'nda Birol Aydın güven tazeledi
TOSSFED Genel Kurulu'nda Birol Aydın güven tazeledi
TOSSFED Genel Kurulu'nda Birol Aydın güven tazeledi
TOSSFED Genel Kurulu'nda Birol Aydın güven tazeledi
TOSSFED Genel Kurulu'nda Birol Aydın güven tazeledi

Spor Federasyonu, Birol Aydın, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TOSSFED Genel Kurulu'nda Birol Aydın güven tazeledi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı 14:03 Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 12,5 milyar TL 13:45 İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi 12,5 milyar TL Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı 13:21 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi 12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak 12:00 Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak
Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi 10:58 Survivor eski yarışmacıları Aleyna Çalışkan ile Batuhan Karacakaya samimi şekilde görüntülendi Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor 10:24 Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor

Son Dakika Haberleri
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
14:02 Binanın bacasına giren adam, sıkıştığı yerde kaldı
13:20 Emekli polis, cüzdanının bulunması için gittiği polis merkezinde havaya ateş açtı
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:12 Göçmenlerin sınırdan geçişini sağlamak için askerlerin gözüne lazer tuttular
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
12:44 Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır
12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi
12:39 Son dakika magazin haberleri! Son dakika gündemdeki magazin olayları
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım         
14:03
Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın ablası da kendisi gibi tanıdık çıktı Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın ablası da kendisi gibi tanıdık çıktı         
13:36
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü         
13:20
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
Bankalar, artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alamayacak Bankalar, artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alamayacak         
11:24
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor         
09:05
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum         
23:29
Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında Bakan Elvan'dan gündem olacak akaryakıt fiyatları yorumu: Avrupa'da 1 euro civarında, bizde de 1 euro civarında         
22:59
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 14:18:39. #1.13#
SON DAKİKA: TOSSFED Genel Kurulu'nda Birol Aydın güven tazeledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement