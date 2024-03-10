Tottenham, Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Tottenham, Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham, deplasmanda Aston Villa'yı 4-0 yenerek galibiyetini sürdürdü. James Maddison, Brennan Johnson, Son Heung-min ve Timo Werner'in attığı gollerle Tottenham, üst sıralardaki yerini korudu. Aston Villa ise 10 kişi kalan takımıyla üç maçlık galibiyet serisine son verdi ve 4. sırada yer aldı.

10.03.2024 18:23  Güncelleme: 18:27
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İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Tottenham, deplasmanda Aston Villa'yı 4-0 yendi.

Villa Park'ta oynanan ligin üst sıralarını ilgilendiren mücadelede Tottenham, James Maddison'ın 50, Brennan Johnson'ın 53, Son Heung-min'in 90+1 ve Timo Werner'in 90+4. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Ev sahibi ekipte John McGinn, 65. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ise 58. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle 53 puana çıkan bir maçı eksik Tottenham, 5. sıradaki yerini korudu. Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Aston Villa ise 55 puanla 4. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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