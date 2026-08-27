Tottenham, Charlton'ı 5-1 ile Geçti - Son Dakika
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Tottenham, Charlton'ı 5-1 ile Geçti

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Tottenham Hotspur, İngiltere Lig Kupası 2. turunda Charlton Athletic'i 5-1 yendi ve tura geçti.

İngiltere Lig Kupası 2. turunda sahasında Charlton Athletic'i 5-1 yenen Tottenham Hospur, tur atladı.

Yaz transfer döneminde geçmiş yılların aksine kesenin ağzını açan ve 350 milyon avro harcayan Tottenham Hotspur, yeni sezonda taraftarlarının önündeki ilk maçına tutuk başlasa da aradığı golleri ilk yarının son bölümünde buldu.

İlk yarım saatlik bölümde konuk ekipten Nathan Asiimwe'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta giderken, Tottenham ise Archie Gray'in köşeye giden şutunda kaleci Tiernan Brooks'u geçemedi.

42. dakikada sağ kanatta topla buluşan ve ceza alanı önüne hareketlenen Mikey Moore'un sol ayağıyla çektiği sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Brooks'un bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Charlton Athletic ceza alanında oluşan karambolde penaltı noktası önünde topu önünde bulan Dominic Solanke, bekletmeden vuruşuyla skor tabelasını değiştirdi: 2-0.

Yeni transfer Savio, ilk maçında gol attı

67. dakikada sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mateus Fernandes'in ceza alanına ortasında, iki dakika önce oyuna giren Kevin Danso kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

Tottenham'ın Manchester City'den dün renklerine bağladığı Brezilyalı Savio, 71. dakikada tribünleri dolduran 49 bin taraftarın alkışları arasında ilk kez yeni formasıyla sahaya çıktı.

Yıldız futbolcu, 11 dakika sonra ceza alanı ön çizgisinden sol ayakla yerden çektiği şutla, kaleci Brooks'un tuttuğu köşeden Tottenham formasıyla ilk golünü attı: 4-0.

Bu golden 3 dakika sonra ceza alanında topla buluşan Savio'nun vuruşunda, takım arkadaşı Ben Davies'e çarpan top bir kez daha ağlarla buluştu: 5-0.

87. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışında, ceza alanında iyi yükselen Lloyd Jones, kafa vuruşuyla takımının tek golünü kaydetti: 5-1.

Son iki sezonu üst üste 17. sırada bitiren ve teknik direktör Roberto de Zerbi yönetiminde çıkış arayan Tottenham Hotspur, rakibini 5-1 yenerek 2026 yılında sahasında oynadığı yerel maçlardaki ikinci galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA

İngiltere, Tottenham, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tottenham, Charlton'ı 5-1 ile Geçti - Son Dakika

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