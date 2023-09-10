Tottenham'dan sonra Bayern'i gören Harry Kane, neye uğradığını şaşırdı: Galibiyet yetmiyor - Son Dakika

Tottenham'dan sonra Bayern'i gören Harry Kane, neye uğradığını şaşırdı: Galibiyet yetmiyor

Tottenham\'dan sonra Bayern\'i gören Harry Kane, neye uğradığını şaşırdı: Galibiyet yetmiyor
Son Güncelleme: 10.09.2023 16:37

Bayern Münih'in yeni transferi Harry Kane, kulübün kazanma alışkanlığı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. İngiliz golcü, "Bayern Münih'te her maçı kazanmanız gerekiyor. Sezonun ilk iki maçında 3-1 ve 4-0 kazandığımız maçlardan sonra insanlar oyundan memnun değildi." ifadelerini kullandı.

Yaz transfer döneminde Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e katılan Harry Kane, kulübün kazanma alışkanlığına dikkat çekti.

"TOTTENHAM'DA KAZANAMAMAK SORUN DEĞİLDİ"

Tottenham ile Bayern Münih'i kıyaslayan Kane, "Tottenham'da sürekli kazanmaktan bahsediyorduk ama birkaç maç üst üste kazanamasak bile bu büyük bir sorun değildi." dedi.

Tottenham'dan sonra Bayern'i gören Harry Kane, neye uğradığını şaşırdı: Galibiyet yetmiyor

"BÜYÜK KULÜP BÖYLE OLUYOR"

İngiliz santrfor ayrıca, "Bayern Münih'te her maçı kazanmanız gerekiyor. Sezonun ilk iki maçında 3-1 ve 4-0 kazandığımız maçlardan sonra insanlar oyundan memnun değildi. Büyük kulüp böyle oluyor." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih, Harry Kane, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tottenham'dan sonra Bayern'i gören Harry Kane, neye uğradığını şaşırdı: Galibiyet yetmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tottenham'dan sonra Bayern'i gören Harry Kane, neye uğradığını şaşırdı: Galibiyet yetmiyor - Son Dakika
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