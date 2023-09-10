Yaz transfer döneminde Tottenham Hotspur'dan Bayern Münih'e katılan Harry Kane, kulübün kazanma alışkanlığına dikkat çekti.
Tottenham ile Bayern Münih'i kıyaslayan Kane, "Tottenham'da sürekli kazanmaktan bahsediyorduk ama birkaç maç üst üste kazanamasak bile bu büyük bir sorun değildi." dedi.
İngiliz santrfor ayrıca, "Bayern Münih'te her maçı kazanmanız gerekiyor. Sezonun ilk iki maçında 3-1 ve 4-0 kazandığımız maçlardan sonra insanlar oyundan memnun değildi. Büyük kulüp böyle oluyor." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Tottenham'dan sonra Bayern'i gören Harry Kane, neye uğradığını şaşırdı: Galibiyet yetmiyor - Son Dakika