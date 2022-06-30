Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı - Son Dakika
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Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı

30.06.2022 15:01

Premier Lig ekibi Tottenham, Everton ve Brezilya'nın golcü oyuncusu Richarlison'u 60 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Ligi'ni geçen sezon dördüncü sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Tottenham Hotspur, son haftalarda ligde kalma başarısı gösteren Everton'ın yıldızı Ricarlison'u kadrosuna katıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Antonio Conte yönetimindeki Tottenham, forvet oyuncusu için bonuslar dahil 60 milyon euroluk anlaşmaya vardı.

BU SEZON 4.TRANSFER

Brezilyalı yıldız Richarlison; Fraser Forster, Ivan Perisic ve Yves Bissouma'nın ardından Spurs'un yeni sezon öncesi dördüncü transferi olacak. Londra ekibinin transfere hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

50 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Watford'dan 2018'de 50 milyon euroyaEverton'a transfer olan 25 yaşındaki Richarlison, Merseyside kulübüyle çıktığı 152 maçta 53 gol kaydetti. Everton'ın küme düşme korkusu yaşadığı geçen sezon 10 gol atan, 5 de asist yapan Richarlison takımının en golcü ismi olmuştu.

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SON DAKİKA: Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı - Son Dakika
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