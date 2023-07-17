Tour de France'da selfie çekmek isterken büyük bir kazaya sebep olan kadın - Son Dakika
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Tour de France'da selfie çekmek isterken büyük bir kazaya sebep olan kadın

17.07.2023 18:23

Fransa'da düzenlenen Tour de France bisiklet turnuvasının 15. etabında bir kadın, selfie çekmek isterken büyük bir kazaya sebep oldu. Kazaya karışan bisikletçiler arasında yaralanma olmadığı düşünülüyor. Daha önce benzer bir olayda para cezasına çarptırılan kadın, sembolik bir euro ödemeye mahkum edildi.

Fransa'da düzenlenen Tour de France bisiklet turnuvasının 15. etabında bir kadın, selfie çekmek isterken büyük bir kazaya sebep oldu.

Bisiklet yarışı izleyicisi kadın Tour de France'da selfie çekmek isterken büyük bir kazaya sebep oldu

ITV'nin sunduğu video, seyircinin fotoğraf çekmeye çalışırken kolunu uzattığını ve Jumbo-Visma takımından Sepp Kuss'un ona çarparak düştüğünü gösteriyor.

Kuss'un düşmesi, pelotonun ön kısmında büyük bir çarpışmaya yol açtı. Kazaya karışan diğer bisikletçiler arasında Intermarche-Circus-Wanty'den Biniam Girmay, Team dsm-firmenich'ten Kevin Vermaerke, Ineos Grenadiers'dan Egan Bernal ve Lotto-Dstny'den Pascal Eenkhoorn bulunuyor.

Ayrıca, Jumbo-Visma'dan Nathan Van Hooydonck bir süre toparlanmak için zaman aldı fakat sonunda yarışa devam edebildi. Herhangi bir ciddi yaralanma olmadığı düşünülüyor.

İki gün önce 14. etapta bir kaza meydana geldi ve Antonio Pedrero, Esteban Chaves, Louis Meintjes ve Ruben Guerreiro yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Bisiklet yarışı izleyicisi kadın Tour de France'da selfie çekmek isterken büyük bir kazaya sebep oldu

2021 yılında, büyükannelerine yönelik bir tabelayı bisikletçilerin önünde tutarak Tour de France'ta büyük bir çarpışmaya sebep olan bir seyirci, 1.000 pound para cezasına çarptırıldı.

Kimliği belirtilmeyen 31 yaşındaki Fransız kadın, ayrıca Fransa'nın profesyonel bisikletçi derneğine sembolik bir euro ödemeye mahkum edildi.

Savcılar, yaşamları tehlikeye atma ve istem dışı yaralanmalara sebep olma suçlamaları için dört aylık ertelenmiş hapis cezası talep etti.

Yarış organizatörleri daha önce şikayetlerini geri çekmişler ve kadının yoğun hakaretlere maruz kalmasının ardından herkesin 'sakin olmasını' istemişlerdi.

Fransız yasalarına göre, bu suçlar için 15.000 euroya kadar (yaklaşık 12.700 pound) para cezası ve bir yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirdi.

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