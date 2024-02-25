Tour Of Alanya UCI 1.2 Uluslararası Bisiklet Turu Tamamlandı - Son Dakika
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Tour Of Alanya UCI 1.2 Uluslararası Bisiklet Turu Tamamlandı

Tour Of Alanya UCI 1.2 Uluslararası Bisiklet Turu Tamamlandı

CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi üçüncü ayağının ikinci gününde 12 farklı ülkeden 100 sporcunun katılımıyla Tour Of Alanya UCI 1.2 Uluslararası Bisiklet Turu yapıldı. Yarışta dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

25.02.2024 17:15  Güncelleme: 17:20
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CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi üçüncü ayağının ikinci gününde 12 farklı ülkeden 100 sporcunun katılımıyla Tour Of Alanya UCI 1. 2 Uluslararası Bisiklet Turu yapıldı.

İskele Şelale Meydanı'nda başlayan 102,7 kilometrelik yarış; Devlet Bahçeli Yaşam Alanı Parkı'nda son buldu. Takım yarışlarında Beykoz Belediye Spor Türkiye birinci, China Glory Continental ikinci ve VC Fukuoka üçüncü oldu. Bireysel yarışta Trarieux Julien Lionel Roger birinci, Benjami Prades Vererte ikinci ve Daniil Pronskiy üçüncü oldu. Team Storck Metropol Cycling takımından Max Markl gençler birincisi oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Bisiklet Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gündüz verdi.

CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi dördüncü ayağını Syedra Antik kentinde ve Alanya Kalesi'nde 2-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tour Of Alanya UCI 1.2 Uluslararası Bisiklet Turu Tamamlandı - Son Dakika
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