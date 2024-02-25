Tour Of Alanya UCI 1.2 Uluslararası Bisiklet Turu Tamamlandı

CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi üçüncü ayağının ikinci gününde 12 farklı ülkeden 100 sporcunun katılımıyla Tour Of Alanya UCI 1. 2 Uluslararası Bisiklet Turu yapıldı.
İskele Şelale Meydanı'nda başlayan 102,7 kilometrelik yarış; Devlet Bahçeli Yaşam Alanı Parkı'nda son buldu. Takım yarışlarında Beykoz Belediye Spor Türkiye birinci, China Glory Continental ikinci ve VC Fukuoka üçüncü oldu. Bireysel yarışta Trarieux Julien Lionel Roger birinci, Benjami Prades Vererte ikinci ve Daniil Pronskiy üçüncü oldu. Team Storck Metropol Cycling takımından Max Markl gençler birincisi oldu.
Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Bisiklet Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gündüz verdi.
CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarış Serisi dördüncü ayağını Syedra Antik kentinde ve Alanya Kalesi'nde 2-3 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. - ANTALYA
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 yendi.
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Murat Kurum yalanlamıştı. İmamoğlu, Kurum'a belgeli yanıt verirken, tartışmalara dahil olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı." ifadelerini kullandı.
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülmüştü. Portekizli yıldızın ojelerinin sırrı ortaya çıktı. Ronaldo'nun bu yöntemle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarının oluşmasını önlediği öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezonun başarılı oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Kahveci'nin haftalarca forma giymesi beklenmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Adana mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayi alanında elde ettiği başarıları vurgulayarak, KAAN adlı uçağın dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'de son dönemde artan fiyatlar sonrası restoran işletmecileri "eko" yani ekonomik ürün dönemini başlattı. Müşteri kaybetmek istemeyen esnaf, gramajları düşürerek daha uygun fiyatlı ürünleri menülere koydu.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında Ankara'nın sorunlarını ve geleceğe dair umutlarını ele aldı. Altınok, Ankara'nın huzurunu geri kazanması için hızlı çözümler getiren bir liderlik anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Ankara'daki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde, 11 endüstriyel dağcının cam çatı montajı yaparken gerçekleştirdiği çalışmalar havadan dron ile kaydedildi. Dağcılar, yükseklik korkusuna rağmen güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kule, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek açılışa hazırlanıyor.
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