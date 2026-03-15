Tour Of Antalya'nın şampiyonu Henrique Bravo
Tour Of Antalya'nın şampiyonu Henrique Bravo

15.03.2026 22:23
Bu yıl 6. kez düzenlenen Tour of Antalya, Atatürk Parkı'ndaki son etabıyla sona erdi. Brezilyalı bisikletçi Henrique Bravo, Soudal Quick-Step Devo Team ile birinciliği elde etti. Turnuvanın en iyi takım ödülünü de aynı ekip kazandı.

Tour of Antalya, The Land of Legends-Atatürk Parkı Konyaaltı etabıyla sonlandı. Dört gün süren turun şampiyonu Soudal Quick-Step Devo Team'in 19 yaşındaki Brezilyalı bisikletçisi Henrique Bravo oldu.

Bu yıl 6. düzenlenen Tour of Antalya'da bugün son etap heyecanı yaşandı. Turun tüm aksiyonu Atatürk Parkı'nda güneşin yüzünü gösterdiği, masmavi Akdeniz manzaraları eşlik eden bir günde sprint finişiyle sona erdi. Özbek Sergey Rostovtsev, toplu sprint finişine gidilen 4. etabı kazandığı günde Ramazan Yılmaz'ın önünde birinciliğini ilan etti. İlk etabı ikinci sırada tamamlayan 29 yaşındaki Rostovtsev geçmişte Türk temsilcileri Sakarya BB Pro Team ve Beykoz Belediye ekipleri adına da yarışmıştı.

Podyumun son basamağında ise üçüncü olarak bir diğer Özbek pedal Nikita Tsvetkov çıktı.

Mayolar sahiplerini buldu

Henrique Bravo, güneşli bir pazar günü Tour of Antalya'nın son etabında bitiş çizgisinden geçerek şampiyonluğu kazandı. Bu zafer 19 yaşındaki Brezilyalı bisikletçinin kariyerinde bir etaplı yarışta elde ettiği ilk genel klasman birinciliği olarak da kayıtlara geçti. Geçtiğimiz sezon Soudal Quick-Step Devo Team kadrosuna katılan Brezilyalı bisikletçi, Pedalia Turkuaz Genel Klasman Forması yanı sıra, Go Türkiye Beyaz En Başarılı Genç Sporcu Forması'nı da sırtına geçirdi.

Bravo'nun takım arkadaşı Jose Said Cisneros dört etap sonunda Corendon Airlines Kırmızı Tırmanış Forması'nı kazanırken, Ramazan Yılmaz ise Tour of Antalya'dan en iyi sprintere verilen Fraport TAV Lacivert Sprint Forması ile ayrıldı.

Tour of Antalya genel klasmanında ilk beş ise şu şekilde sıralandı:

1. Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team)

2. Jose Said Cisneros (Soudal Quick-Step Devo Team)

3. Eduardo Seplveda (Li Ning Star)

4. Johannes Adamietz (REMBE | rad-net)

5. Gauthier Servranckx (Soudal Quick-Step Devo Team)

En iyi takım Soudal Quick-Step Devo Team oldu

Bu yıl UCI 2.2 kategorisinde koşulan Tour of Antalya'da mücadele eden kıta takımından biri olan Belçika temsilcisi Soudal Quick-Step Devo Team, güçlü kadrosuyla yarış öncesi kağıt üstünde dikkat çekiyordu. Takım dört etap sonunda beklentilerin de üstüne çıktı. WorldTour ekibi Soudal-Quick-Step'in gelişim takımı olan ekipten üç sporcunun genel klasmanı ilk beş (1,3,5) içinde tamamlaması, genç kadronun ne kadar güçlü ve potansiyelli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Etaplar boyu yarışın temposuna yön veren takım, özellikle kritik bölümlerde sergilediği koordineli sürüşle rakiplerine zor anlar yaşattı.

Genç bisikletçilerden oluşan kadro, hem bireysel sonuçlarda hem de takım stratejisinde gösterdiği başarıyla yarış boyunca öne çıktı. Yarışın son bölümünde de etkili performansını sürdüren ekip, genel klasmanda önemli dereceler elde ederken aynı zamanda organizasyon tarafından etabın en iyi takımı seçilerek başarısını taçlandırdı. - İSTANBUL

