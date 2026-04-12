Tour Of Mersin heyecanı final etabıyla sona erdi

12.04.2026 19:33  Güncelleme: 19:39
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, 4 gün süren zorlu mücadelelerin ardından final etabıyla tamamlandı. Türk sporcu Serdar Anıl Depe, genel klasman birinciliği elde ederek tarihe geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen 'Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu', 4 gün süren zorlu mücadelenin ardından final etabıyla sona erdi. 5 kıtadan 26 ülkeden 120 sporcunun katıldığı organizasyonda, sporcular yüzlerce kilometre pedal çevirerek kıyasıya yarıştı.

Cumhuriyet Meydanından başlayan ve 124,2 kilometrelik parkurda gerçekleşen final etabında bisikletçiler; İsmet İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Mersin İdman Yurdu Meydanı ve Babil Kavşağı güzergahını geçerek Özgecan Aslan Barış Meydanında finiş yaptı. Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan organizasyonda 18 takım mücadele ederken, 86'sı yabancı, 34'ü Türk olmak üzere toplam 120 sporcu yarıştı. Mersin'in 13 ilçesini kapsayan etaplarda sporcular hem teknik hem de fiziksel açıdan zorlu parkurlarda performans sergiledi.

Final etabı sonrası Özgecan Aslan Barış Meydanında toplanan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosunun konseriyle coşkulu anlar yaşadı. Protokol üyeleri tören öncesinde üretici stantlarını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Genel klasmanda tarihi başarı

Final etabında Mustafa Tarakçı birinci, Aliaksei Shnyrko ikinci, Ramazan Yılmaz ise üçüncü oldu. Genel klasmanda ise Serdar Anıl Depe şampiyonluğa ulaşarak sarı mayonun sahibi oldu. Bu sonuçla Tour of Mersin tarihinde ilk kez bir Türk sporcu genel klasman birinciliğini elde etti. Genel klasmanda Tomas Pridal ikinci, Gianni Marchand ise üçüncü sırada yer aldı.

En iyi takım ödülünü Belçikalı ekip kazanırken, kırmızı mayoyu Serdar Anıl Depe, beyaz mayoyu Tomas Pridal ve yeşil mayoyu Mustafa Tarakçı elde etti.

"Organizasyonlar artarak devam edecek"

Ödül töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, "4 etapta toplam 464 kilometrelik bir yarış gerçekleştirdik. 26 ülkeden 18 takım ve 120 sporcu katıldı. Turnuva çok güzel bir atmosferde gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Spor organizasyonlarımız her yıl daha da zenginleşerek devam edecek" dedi.

Mersin'in spor organizasyonları için uygun bir şehir olduğuna dikkat çeken Seçer, "İklimi, coğrafyası, tesisleri ve lokasyonu ile Mersin bu tür ulusal ve uluslararası etkinlikler için oldukça elverişli. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel klasman birincisi Serdar Anıl Depe, organizasyonun bisiklet turizmi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, Türk sporcuların elde ettiği başarıların umut verici olduğunu söyledi.

Final etabını kazanan Mustafa Tarakçı ise zorlu geçen yarışın ardından etap zaferi ve yeşil mayoyu kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Tarakçı, Mersin'in bisiklet sporu için oldukça uygun bir şehir olduğunu ifade etti.

Yarışları takip eden vatandaşlar organizasyona yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin kentin tanıtımına katkı sunduğunu belirten vatandaşlar, bu tür organizasyonların artarak devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, ödül töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Mersin, Spor, Son Dakika

