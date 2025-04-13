Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Tamamlandı

Mersin'de düzenlenen 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu sona erdi. Güney Afrikalı sporcu Stefan de Bod, genel klasmanda birinci olarak Sarı Mayo'nun sahibi oldu. Yarışmaya 33 ülkeden 146 sporcu katıldı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, organizasyonun önemine değindi.

13.04.2025 18:43  Güncelleme: 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 7. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu tamamlandı

Stefan de Bod, sarı mayonun sahibi oldu

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 7.'sine ev sahipliği yaptığı Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 4. ve son etabı da tamamlandı. Mersin'de 4 gün süren yarışmada, Güney Afrikalı sporcu Stefan de Bodgenel klasman birincisi oldu.

Türkiye'nin yanı sıra 33 ülkeden 146 sporcunun katıldığı organizasyonun 4. ve son etabı, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Sporcuların Adnan Menderes Bulvarı sahili boyunca mücadele ettiği tur, renkli görüntülere sahne olurken, yarış Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erdi. Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun 4. etabını Jakub Mareczko birinci, Tomasz Budzinski ikinci ve Milkias Maekele de üçüncü sırada tamamladı.

Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu genel klasmanında, Stefan de Bod ilk sırada yer aldı. Lennert Teugels'in ikinci olduğu yarışı, Mathias Bregnhoj de üçüncü bitirdi. Güney Afrikalı Stefan de Bod, yarışmada genel klasmanda birincilere verilen Sarı Mayo'nun da sahibi oldu.

Mersin'de 4 gün süren ve sporcuların yaklaşık 450 kilometre yol aldığı Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda Malezya'dan 'Terengganu Cycling Team' de şampiyonluğa ulaştı.

"Yakından takip edilen bir organizasyon haline geldi"

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen törende dereceye giren takım ve sporcular ödüllerini aldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer törende yaptığı konuşmada, Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun yakından takip edilen bir organizasyon haline geldiğini söyledi. Kent genelinde yaptıkları bisiklet yollarına değinen Seçer, "Mersin olarak Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı EuroVelo'ya müracaat ettik. Bu önemli bir kültür rotasıdır. Mersin'i dünyaya böyle tanıtabiliriz. Yaklaşık 3 yıldır devam eden sürecin sonuna yaklaştık. Mersin bu rotaya dahil olduğu zaman dünyanın her yerinden bisiklet sporuna ilgi gösteren insanlar, Mersin'den de geçme imkanı bulacak. Bu da Mersin'in dünyaya tanıtımına önemli bir katkı sunacak" dedi.

Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya'nın da konuşma yaptığı törende takım ve sporculara ödülleri takdim edildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vahap Seçer, Mersin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
Üç çocuk annesi Pınar’ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun Üç çocuk annesi Pınar'ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun
Altay Bayındır’ın beklediği fırsat ayağına geldi Altay Bayındır'ın beklediği fırsat ayağına geldi
Buna yatırım yapan bir haftada yüzde 6 para kazandı Buna yatırım yapan bir haftada yüzde 6 para kazandı
Bankalar altın fiyatı tahminlerini güncelledi Yeni rakam öyle böyle değil Bankalar altın fiyatı tahminlerini güncelledi! Yeni rakam öyle böyle değil
Olası İstanbul depreminde yeni perde İki il arasındaki kabuk inceldi Olası İstanbul depreminde yeni perde! İki il arasındaki kabuk inceldi
Milyonlarca dolarlık Solana yatırımı yapan şirketin hisseleri tavan yaptı Milyonlarca dolarlık Solana yatırımı yapan şirketin hisseleri tavan yaptı
Yer: İstanbul Erkek arkadaşının evinin önüne gelen kadını böyle dövdüler Yer: İstanbul! Erkek arkadaşının evinin önüne gelen kadını böyle dövdüler
İSKİ çalışmasında doğal gaz patlaması, facianın eşiğinden dönüldü İSKİ çalışmasında doğal gaz patlaması, facianın eşiğinden dönüldü

17:52 Amasya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
17:26 Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
15:55 Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu
14:40 Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
11:47 Görüşmede Erdoğan’dan 13 maddelik talepleri oldu mu DEM Parti’den açıklama var Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var
11:43 Ahmet Şara’nın eşi de ’Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzaladı Ahmet Şara'nın eşi de 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı
11:33 İki saatlik yol bir saate düşecek İki saatlik yol bir saate düşecek
11:25 Beşiktaş’ın toplam borcu belli oldu Beşiktaş'ın toplam borcu belli oldu
11:17 Adana’da çekilen görüntüye bakın İnsan kendine bunu neden yapar Adana'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?
11:10 Kızılcık Şerbeti’nde duygusal veda Kızılcık Şerbeti'nde duygusal veda
11:06 KKTC’de garip protesto Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti KKTC'de garip protesto! Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti
11:02 Kayseri’de medya zirvesi TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu Kayseri'de medya zirvesi! TİGAD çalıştayında usta isimler gençlerle buluştu
10:56 Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kavga çıktı Hasan Arat ile Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 19:07:14. #7.13#
SON DAKİKA: Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement