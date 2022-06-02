Trabazonspor'da Nwakaeme belirsizliği - Son Dakika
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Trabazonspor'da Nwakaeme belirsizliği

02.06.2022 12:19
Trabazonspor'da Nwakaeme belirsizliği

Trabzonspor'daki geleceği belirsiz olan Nwakaeme, bordo-mavili kulübün teklifine hala bir yanıt vermedi.

Trabzonspor'daki geleceği belirsiz olan Nwakaeme, bordo-mavili kulübün teklifine hala bir yanıt vermedi. Nijeryalı oyuncunun bu tutumu gelecek teklifler için zaman kazandığı şeklinde yorumlandı.

Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Universitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu tamamladı. Geçtiğimiz aylarda Trabzon'a heykeli dikilen Nijeryalı oyuncu 145 resmi maçta 47 gol ve 40 asist ile en iyi kulüp performansını bordo-mavili kulüpte yakaladı.

KONTRATI HAZIR ONU BEKLİYOR

Bordo-mavili kulüp, Nijeryalı oyuncuyla geçtiğimiz hafta bir araya gelerek son teklifini iletmişti. Karadeniz ekibi 1 milyon 500 bin Euro maaş ve imza parası ile birlikte 2 milyon Euro'luk teklifini yinelerken, oyuncunun 3 milyon 500 bin Euro ısrarı ve 3 yıllık sözleşmede diretmesi anlaşma sağlanamamasına neden olmuştu. Nwakaeme, Karadeniz ekibinin son teklifine ise henüz dönüş yapmadı.

GELMESİ MUHTEMEL TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

33 yaşındaki futbolcunun bordo-mavili ekibe olumlu ya da olumsuz bir cevap vermemesi gelecek teklifler için zman kazanıyor şeklinde yorumlandı. Türkiye'den ve yurt dışından gelen tekliflere bakarak hareket ettiği bilinen Nijeryalı oyuncunun, Karadeniz ekibinin sunmuş olduğu şartlarla diğer alternatifleri değerlendirdiği belirtiliyor.

(Gökmen Şahin-İHA)

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Kaynak: İHA

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