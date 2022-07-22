Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika
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Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı

22.07.2022 17:00

Fenerbahçe tribünlerinin "Rambo Okan" lakaplı renkli siması Okan Güler, dün yaptığı açıklamada Trabzon'a gideceğini açıklamıştı. Sosyal medyada gündem olan olayda Rambo Okan'ın Trabzon'da Trabzonsporlu taraftarlarla yaşadığı arbede sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın Trabzon'da çıkan arbede sonucu öldürüldüğü öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.

TRABZON'A GİDERKEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesmek için girişimlerde bulunan ve son denemesinde amacına ulaşan Rambo Okan, önceki gün sosyal medyada aldığı bileti paylaşarak bu kente gideceğini duyurmuştu.

İşte sosyal medyada paylaşılan o bilet;

Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü öne sürüldü

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise öldürüldüğü öne sürülen Rambo Okan'ın Trabzon'a gittiği iddialarını yalanladı.

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Fenerbahçe, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı - Son Dakika
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