Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın Trabzon'da çıkan arbede sonucu öldürüldüğü öne sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.

TRABZON'A GİDERKEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesmek için girişimlerde bulunan ve son denemesinde amacına ulaşan Rambo Okan, önceki gün sosyal medyada aldığı bileti paylaşarak bu kente gideceğini duyurmuştu.

İşte sosyal medyada paylaşılan o bilet;

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise öldürüldüğü öne sürülen Rambo Okan'ın Trabzon'a gittiği iddialarını yalanladı.