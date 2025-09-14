Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha - Son Dakika
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
14.09.2025 22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 1-0 sarı-lacivertlilerin kazandığı Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Hakemlere tepki gösteren Genç paylaşımına, "Şu formalarınızı giyin de rakibimiz kim bilelim..." notunu düştü.

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe maçında verilen hakem kararlarına sosyal medya hesabından sert tepki göstermeye devam ediyor.

"RAKİBİMİZ KİM BİLELİM..."

Maç oynanırken haksız bir kırmızı kart kararı verildiğini iddia ederek bir yaplaşım yapan Genç, Maçın ardından da, "Kaptanımızın dediği gibi… Şu formalarınızı giyin de rakibimiz kim bilelim…" paylaşımına imza attı. Ahmet Metin Genç'in bu paylaşımı, sosyal medya büyük yankı uyandırdı.

Genç'in ilk paylaşımı;

Genç'in ikinci paylaşımı;

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
