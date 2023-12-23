Trabzon'da, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla program organize edildi.
Özgür Aksa Trabzon Platformunca, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, çocukların Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Platform üyesi Kadir Öztürk'ün, Mescid-i Aksa'nın önemini anlattığı program, katılımcıların Filistinli çocuklara gönderilmek üzere getirdiği oyuncakların toplanmasıyla sona erdi.
Son Dakika › Spor › Trabzon'da Şehit Çocuklar Günü Programı: Oyuncaklar Filistinli Çocuklara Gönderilecek - Son Dakika