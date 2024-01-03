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Trabzon'da amatör lig maçında gerginlik - Son Dakika
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Trabzon'da amatör lig maçında gerginlik

Trabzon'un Sürmene ilçesinde oynanan 1. Amatör Lig maçında Araklı 1961 Spor ile Trabzon Ortahisarspor arasında gerginlik yaşandı. Maçın 37. dakikasında çıkan tartışma sonucunda antrenör O.A. gözaltına alındı ve karşılaşma 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Trabzon\'da amatör lig maçında gerginlik
03.01.2024 - 23:15,  Güncelleme: 23:15
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- Trabzon'da amatör lig maçında gerginlik

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün 1. Amatör Lig'de Araklı 1961 Spor ile Trabzon Ortahisarspor arasında oynanan maçta gerginlik yaşandı.

Trabzon 1. Amatör Ligi B Grubu'nda Araklı 1961 Spor ile Trabzon Ortahisarspor arasında Sürmene ilçesinde Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadı'da oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında Ortahisarspor teknik ekibinde yer alan ve karşılaşmayı tribünden takip eden antrenör O.A. ile foto film görevlisi polis arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası O.A. gözaltına alınmak istenince maçta görevli polislerle, Ortahisar teknik heyeti, yedek futbolcular ve yöneticiler arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan olayın ardından polis ekiplerine hakarette bulunduğu iddiasıyla O.A. gözaltına alınırken, soyunma odasına giden iki takım oyuncularının tekrar sahaya dönmesi ile tamamlanan karşılaşma 3-2 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: İHA
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