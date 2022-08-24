Trabzonspor, Kopenhag engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, Kopenhag engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkıyor

24.08.2022 09:01
Trabzonspor, Kopenhag engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkıyor

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, ilk maçta 2-1 yenildiği Kopenhag'ı bu akşam saat 22.00'da Trabzon'da ağırlayacak. Temsilcimizin Devler Ligi'ne kalabilmesi için rakibini 2 farklı yenmesi gerekiyor. Tek farklı galibiyette ise maç uzatmaya gidecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek.

90 DAKİKA SONUNDA TURU GEÇMEK İÇİN 2 FARKLI GALİBİYET ŞART

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.

Trabzonspor 90 dakikayı tek farklı önde tamamlaması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor'un maçının dışında PSV - Rangers ve Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt karşılaşması oynanacak.

HAMSIK, VISCA, HÜSEYİN VE SERKAN YOK

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek.

Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel

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Trabzonspor, Kopenhag, Spor, Güncel, Son Dakika

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