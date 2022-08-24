UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak.
Trabzonspor 90 dakikayı tek farklı önde tamamlaması halinde ise mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor'un maçının dışında PSV - Rangers ve Dinamo Zagreb - Bodo/Glimt karşılaşması oynanacak.
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek.
Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Cornelius
Kopenhag: Ryan, Ankersen, Vavro, Khotcholava, Kristansen, Zeca, Falk, Haraldsson, Lerager, Claesson, Biel
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Kopenhag engelini aşarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkıyor - Son Dakika